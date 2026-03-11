ΛΙΒΑΝΟΣ

Συνεχείς οι επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ κλιμάκωσε χτες τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, αλλά και στα νότια προάστια της Βηρυτού, εκτοπίζοντας μεθοδικά μόνο μέσα στο τελευταίο 24ωρο πάνω από 100.000 αμάχους και φέρνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε τουλάχιστον 767.000 άτομα από τις 2 Μάρτη.

Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων από τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ανέφερε χτες τον βράδυ τον θάνατο τουλάχιστον 570 ανθρώπων και τον τραυματισμό 1.444.

Από το στόχαστρο του κράτους - δολοφόνου δεν έλειψαν ούτε χτες οι βομβαρδισμοί στη νότια Βηρυτό και στις νότιες πόλεις Τύρο, Αντχίτ και Μπρεκά, προκαλώντας παράλληλα κύμα φυγής δεκάδων χιλιάδων Σύρων προσφύγων που είχαν βρει καταφύγιο στο έδαφος του Λιβάνου.

Το μεσημέρι της Τρίτης ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέχρι τότε είχε ολοκληρώσει νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, υποστηρίζοντας πως χτύπησε «οικονομικές υποδομές», διοικητικά κέντρα και αποθήκες πυρομαχικών της Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα τον θάνατο «αρκετών» μελών της οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, συνέχισε τη βροχή ρουκετών και drones προς το βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας συνεχή ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού και σειρήνων.

Επίσης, σφοδρές μάχες εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες μέρες στον ανατολικό Λίβανο, σε τομείς ελεγχόμενους από τη Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα με τη Συρία, με Ισραηλινούς καταδρομείς που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, επιχειρώντας να εντοπίσουν λείψανα ενός Ισραηλινού πιλότου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1984.

Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι επιδιώκει «να προκαλέσει την κατάρρευση» της χώρας και πρότεινε «άμεσες διαπραγματεύσεις» με το Ισραήλ.

Χτες, ιρανικά ΜΜΕ που επικαλούνται τον πρέσβη του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι (πληροφορίες τις οποίες αναμετέδωσε το πρακτορείο «Reuters»), ανέφεραν πως σε επιθέσεις που έκανε το Ισραήλ στον Λίβανο την Κυριακή σκότωσε 4 Ιρανούς διπλωμάτες.