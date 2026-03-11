ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η ΕΕ πρέπει να προβάλει την ισχύ της «πιο αποφασιστικά»

«Δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες», λέει η φον ντερ Λάιεν

Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη «να προβάλει την ισχύ της με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», καθώς δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται στο λεγόμενο παγκόσμιο σύστημα «βασισμένο σε κανόνες», στο πλαίσιο σφοδρών γεωπολιτικών ανταγωνισμών και ενώ οι μονοπωλιακοί όμιλοι ετοιμάζονται να μοιράσουν τον κόσμο με τα όπλα.

Η ΕΕ διεκδικεί τη δική της θέση στον κόσμο, επανεξοπλίζεται με ραγδαίο ρυθμό, και όπως τόνισε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το ιμπεριαλιστικό μπλοκ «πρέπει να καθορίσει αν οι θεσμοί και τα συστήματά της βοηθούν ή εμποδίζουν την αξιοπιστία της».

Μιλώντας σε πρέσβεις της ΕΕ σημείωσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν ήταν η αφορμή» για τη δήλωσή της, αλλά «ένα σύμπτωμα του ευρύτερου προβλήματος, όπως ήταν η Γροιλανδία και όπως είναι η Ουκρανία». Εν ολίγοις η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε τη διάσταση συμφερόντων με τις ΗΠΑ και το «ρήγμα» που βαθαίνει μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει «με σαφήνεια και αυστηρότητα» τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο σημερινό γεωπολιτικό «κλίμα».

«Θα υπερασπιζόμαστε πάντα το σύστημα που βασίζεται σε κανόνες και το οποίο βοηθήσαμε να οικοδομήσουμε μαζί με τους συμμάχους μας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε σε αυτό ως τον μόνο τρόπο για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας ή να υποθέτουμε ότι οι κανόνες του θα μας προστατεύσουν από τις πολύπλοκες απειλές που αντιμετωπίζουμε», ισχυρίστηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, αναφερόμενη σε εποχές που δεν κρινόταν η πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να είναι θεματοφύλακας της «παλαιάς τάξης πραγμάτων», τόνισε.

«Σε περιόδους ριζικών αλλαγών, όπως η δική μας, μπορούμε είτε να προσκολληθούμε σε ό,τι μας έκανε ισχυρούς και να υπερασπιστούμε συνήθειες και βεβαιότητες που η Ιστορία έχει ήδη ξεπεράσει, είτε να επιλέξουμε ένα διαφορετικό πεπρωμένο για την Ευρώπη», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Τον τελευταίο χρόνο έχει ανοίξει πιο έντονα η συζήτηση για πιο «ευέλικτα» σχήματα, για «πρόθυμους» κ.λπ., ανάλογα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα των κρατών - μελών, ενώ προωθείται όλο και περισσότερο η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία.

Ετσι, η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε χθες: «Πρέπει να αναλογιστούμε επειγόντως αν το δόγμα μας, οι θεσμοί μας και η διαδικασία λήψης αποφάσεων - που όλα έχουν σχεδιαστεί σε έναν μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και πολυμερισμού - έχουν συμβαδίσει με τον ρυθμό των αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας», αν «βοηθά ή εμποδίζει την αξιοπιστία μας ως γεωπολιτικού παράγοντα».

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Ουκρανίας στη σύγκρουση με τη Ρωσία, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει αλλού στον κόσμο, και τόνισε ότι η Ενωση θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Αναφερόμενη στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, υπογράμμισε τις δυσκολίες, λόγω των αντιθέσεων μέσα στην ΕΕ, για να επιτευχθεί συμφωνία και να τηρηθεί: «Αυτό μας γυρνά στο σημείο που ανέφερα νωρίτερα, σχετικά με το αν το σύστημά μας είναι ακόμα σε θέση να λειτουργεί αποτελεσματικά».