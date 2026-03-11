ΝΑΤΟ

Εστειλε νέα συστοιχία «Patriot» στην Τουρκία

Την αποστολή μίας ακόμα συστοιχίας πυραύλων «Patriot» στη νότια τουρκική επαρχία Μαλάτια ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα η αναχαίτιση ενός ακόμα πυραύλου που σύμφωνα με τη λυκοσυμμαχία κατευθυνόταν προς την Τουρκία, ενώ ο Πρόεδρός της, Ρ. Τ. Ερντογάν, δήλωσε ότι «παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις μας εξακολουθούν να λαμβάνονται εξαιρετικά ακατάλληλες και προκλητικές ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας». Ο δε ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε την παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου «απαράδεκτη», καλώντας «όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή ασφάλεια». Από τη μεριά του ο Αραγτσί επέμεινε ότι «οι πύραυλοι που στόχευαν τον τουρκικό εναέριο χώρο δεν προέρχονταν από το Ιράν και θα διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα για το ζήτημα».

Δημοσιογράφος του «CNN Turk» μετέδωσε ότι οι νέοι «Patriot» έφτασαν από το Ραμστάιν της Γερμανίας, όπου διατηρούν στρατιωτική βάση οι ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, μιλώντας στο δίκτυο NTV ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ είπε ότι η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στο ψευδοκράτος συνδέεται με τη διατήρηση της «ισορροπίας δυνάμεων» στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου - όπως ανέφερε - η συγκέντρωση νέων εξοπλισμών προχωρά με τέτοιο ρυθμό που «σχεδόν δεν υπάρχει χώρος ούτε για να δέσει ένα αλιευτικό, καθώς παντού υπάρχουν πολεμικά πλοία».

Επέκρινε δε τους μηχανισμούς στους οποίους συμμετέχει η Λευκωσία, εκτιμώντας ότι θα εξελιχθούν σε «στίγμα» για εκείνη. Αφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω στρατιωτικές κινήσεις, πιθανώς ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας, αλλά και δημιουργία κέντρων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις επαναφέρουν τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας και στο Αιγαίο. Ο αρμόδιος για τις πολιτικές εθνικής άμυνας αντιπρόεδρος του CHP Γιανκί Μπαγτζίογλου επέκρινε την ανάπτυξη συστήματος αεράμυνας στην Κάρπαθο και υποστήριξε ότι αυτό ισοδυναμεί με «de facto αποδυνάμωση» του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης που προβλέπεται από τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947.

Πρόσθεσε ότι ακόμα κι αν η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων παρουσιαστεί ως προσωρινή για λόγους ασφάλειας, η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνσή τους όταν οι λόγοι αυτοί εκλείψουν, και ότι το ζήτημα πρέπει να απασχολεί και τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Η τουρκική αστική τάξη επανέφερε τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της και στο πεδίο, καθώς κατασκοπευτικό αεροσκάφος της προχώρησε χθες σε 6 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Στην Κύπρο οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και ΗΑΕ

Ολα αυτά ενώ στη Λευκωσία συνεχίζονται αμείωτα τα πήγαινε - έλα ανώτατων αξιωματούχων «δυτικών» αλλά και αραβικών χωρών.

Στην κυπριακή πρωτεύουσα βρέθηκε και ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, μεταφέροντας την «πλήρη αλληλεγγύη μας» (στη Λεμεσό βρίσκεται από το Σαββατοκύριακο και η γερμανική φρεγάτα «FGS Nordrhein-Westfalen»), την οποία «μπορούμε να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να εκφράσουμε με πιο απτό και ξεκάθαρο τρόπο», ενώ δήλωσε ότι η Γερμανία είναι «έτοιμη» και για την ενεργοποίηση του άρθρου 42 της ΕΕ (της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους - μέλους). Ο Κύπριος ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος είπε ότι η Κύπρος είναι «μέρος των απαντήσεων και όχι μέρος οποιουδήποτε προβλήματος», επιμένοντας να συνδέει τη χώρα του με «ανθρωπιστικές επιχειρήσεις».

Στην Κύπρο βρέθηκε προχτές και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), σεΐχης Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν. Σε συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη υπογράμμισαν «τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», επιβεβαιώνοντας «τη στενή συνεργασία και τον διαρκή συντονισμό» των δύο πλευρών, δηλαδή τη βαθύτερη εμπλοκή στον πόλεμο.

Να σημειωθεί ότι χτες αναχώρησε για την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό «HMS Dragon», ώστε να συμβάλει στην αεράμυνα των βρετανικών βάσεων στο νησί.