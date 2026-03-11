Διεργασίες σε διάφορες δυνάμεις Κούρδων

Ευρύτερες πυκνές διεργασίες γύρω από το κουρδικό ζήτημα αναζωπυρώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς «τρέχουν» μια σειρά επαφές με διάφορες οργανώσεις Κούρδων εντός και εκτός Ιράν. Πέρα από επαφές της με τους Κούρδους του βόρειου Ιράκ, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει το ίδιο και με αντικαθεστωτικές κουρδικές δυνάμεις στο Ιράν. Μιλώντας την περασμένη βδομάδα στο «Reuters» ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ χαρακτήρισε «υπέροχο» το να ήθελαν να εναντιωθούν στις σημερινές ιρανικές αρχές, αν και πρόσθεσε ότι «είμαστε πολύ φιλικοί με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τον πόλεμο πιο περίπλοκο από ό,τι είναι ήδη».

Από τη μεριά του ο Χαλίντ Αζίζι, εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν του Ιράν (KDPI), σε προχτεσινές του δηλώσεις από την Ουάσιγκτον είπε ότι η οργάνωσή του «δεν έχει λάβει πολύ σαφές μήνυμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο σχετικά με τον ρόλο μας αυτήν τη στιγμή σε αυτόν τον πόλεμο, ακόμα και στο μέλλον, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν αποδεχθεί ότι οι Κούρδοι μπορούν να διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις».

Στην Τουρκία ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κινήματος, MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, στενός σύμμαχος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, αφού περιέγραψε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα «μιας σιωνιστικής - ιμπεριαλιστικής συνεργασίας βίας» και επέκρινε τους πυραύλους που αναχαιτίστηκαν πάνω από την τουρκική επικράτεια, είπε ότι «η Τουρκία δεν είναι μια χώρα στην οποία μπορούν να παιχτούν παιχνίδια». Επίσης προειδοποίησε «αυτούς που προσπαθούν να αναπτύξουν τους Κούρδους αδελφούς μας στο πεδίο της μάχης, αυτούς που κάνουν σχέδια για την κατάρρευση του Ιράν εκ των έσω», και συνέστησε στους Κούρδους ότι «δεν πρέπει να γίνουν μισθοφόροι για κανέναν από αυτούς».

Να σημειωθεί ότι στην Τουρκία, μετά το περσινό κάλεσμα του φυλακισμένου ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, και ειδικά την έναρξη του αφοπλισμού και της αυτοδιάλυση του ΡΚΚ, εδώ και έναν χρόνο έχει φουντώσει το παζάρι για συμμετοχή και κουρδικών δυνάμεων στην αναμόρφωση του αστικού πολιτικού χάρτη.

Τουρκικά ΜΜΕ αναπαράγουν ανάλυση του αρθρογράφου Ισμαήλ Σαϊμάζ που μεταξύ άλλων αναφέρεται σε νέα παρέμβαση Οτσαλάν, σύμφωνα με την οποία «οι κουρδικές δυνάμεις είναι πολύ σημαντικές για το Ισραήλ, γιατί η ανατροπή των ισορροπιών στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από την κουρδική γεωπολιτική. Χωρίς την κουρδική γεωπολιτική το Ισραήλ δεν μπορεί να επιτύχει ηγεμονία στη Μέση Ανατολή». Μεταξύ άλλων ο Οτσαλάν φέρεται να δήλωσε «μέλος της Δημοκρατίας της Τουρκίας», εκτιμώντας ότι η δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας αποτελεί την πιο κατάλληλη λύση για τους Κούρδους. Ακόμα, πως ούτε οι «Συμφωνίες του Αβραάμ», που προωθεί το Ισραήλ, ούτε το σιιτικό σχέδιο του Ιράν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας.