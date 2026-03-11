ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ»

Καμία εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών κατά του Ιράν

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στον Σοσιαλισμό» στη συνεδρίασή της την 1η Μάρτη ενέκρινε ψήφισμα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στο Ιράν και αλληλεγγύης στο ιρανικό λαό.

Σε αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Οι προθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ για μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν ήταν γνωστές εδώ και καιρό. Γι' αυτόν τον λόγο συγκέντρωσαν τεράστια στρατιωτική δύναμη, γι' αυτό και τώρα ψάχνουν για "πρόθυμους" συμμάχους. Στόχος τους εδώ και χρόνια η επιβολή των σχεδίων τους στη Μέση Ανατολή, καθώς και η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν.

(...) Η ελληνική κυβέρνηση γίνεται "σημαιοφόρος" των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Με τη συμφωνία και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου έχει διασπείρει αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και στρατιωτικές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα. Η βάση της Σούδας και στην επίθεση ενάντια στο Ιράν προσφέρθηκε για την προετοιμασία της επιδρομής, εκθέτοντας τον λαό και τη χώρα σε τεράστιους κίνδυνους. Η αποστολή πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο δεν έχει σχέση με την προστασία των λαών της Κύπρου και της Ελλάδας. Βρίσκονται εκεί για να διαφυλάξουν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα, μα πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Ολοι αυτοί έχουν πολύ σοβαρές ευθύνες για τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ.

(...) Σήμερα ο λαός μας πρέπει να ενισχύσει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς - θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, να απαιτήσει το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και όλων των αμερικανοΝΑΤΟικών υποδομών, την επιστροφή της πυροβολαρχίας "Patriot" από τη Σαουδική Αραβία και των πλοίων, των αεροπλάνων και των στρατευμάτων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να πάρουν ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις του λαϊκού, αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, πλάι στα εργατικά σωματεία, στους συλλόγους των φοιτητών και στους φορείς του λαού, με την απαίτηση να σταματήσει τώρα η επιδρομή ενάντια στους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και της Συρίας, ενάντια σε όλους τους λαούς της περιοχής. Καμία ανάμειξη, καμία εμπλοκή στα εγκληματικά πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών».