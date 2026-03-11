Τετάρτη 11 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ»
Καμία εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών κατά του Ιράν

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στον Σοσιαλισμό» στη συνεδρίασή της την 1η Μάρτη ενέκρινε ψήφισμα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στο Ιράν και αλληλεγγύης στο ιρανικό λαό.

Σε αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Οι προθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ για μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν ήταν γνωστές εδώ και καιρό. Γι' αυτόν τον λόγο συγκέντρωσαν τεράστια στρατιωτική δύναμη, γι' αυτό και τώρα ψάχνουν για "πρόθυμους" συμμάχους. Στόχος τους εδώ και χρόνια η επιβολή των σχεδίων τους στη Μέση Ανατολή, καθώς και η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν.

(...) Η ελληνική κυβέρνηση γίνεται "σημαιοφόρος" των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Με τη συμφωνία και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου έχει διασπείρει αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και στρατιωτικές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα. Η βάση της Σούδας και στην επίθεση ενάντια στο Ιράν προσφέρθηκε για την προετοιμασία της επιδρομής, εκθέτοντας τον λαό και τη χώρα σε τεράστιους κίνδυνους. Η αποστολή πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο δεν έχει σχέση με την προστασία των λαών της Κύπρου και της Ελλάδας. Βρίσκονται εκεί για να διαφυλάξουν τα ευρωατλαντικά συμφέροντα, μα πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Ολοι αυτοί έχουν πολύ σοβαρές ευθύνες για τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ.

(...) Σήμερα ο λαός μας πρέπει να ενισχύσει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς - θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, να απαιτήσει το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και όλων των αμερικανοΝΑΤΟικών υποδομών, την επιστροφή της πυροβολαρχίας "Patriot" από τη Σαουδική Αραβία και των πλοίων, των αεροπλάνων και των στρατευμάτων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να πάρουν ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις του λαϊκού, αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, πλάι στα εργατικά σωματεία, στους συλλόγους των φοιτητών και στους φορείς του λαού, με την απαίτηση να σταματήσει τώρα η επιδρομή ενάντια στους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και της Συρίας, ενάντια σε όλους τους λαούς της περιοχής. Καμία ανάμειξη, καμία εμπλοκή στα εγκληματικά πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών».

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ξερόλες... (4/3/2026)
Να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή και η στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο! (17/6/2025)
Κατηγορούν Ισραήλ και δυτικές υπηρεσίες για σχέδιο «εμφυλίου πολέμου» (18/11/2022)
Επίσκεψη Πομπέο στο Σουδάν (26/8/2020)
Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα κλιμακώνεται απειλητικά για τους λαούς (10/5/2018)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Καμία θυσία για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο
Τώρα είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με αίτημα: Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!
Αμείωτες επιθέσεις και πολεμικές δαπάνες δισεκατομμυρίων για τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα
Από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν απλώνει το παζάρι με επίκεντρο την Ενέργεια
Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου
Στα σκαριά ανατιμήσεις προϊόντων, εκρηκτική κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες
 Η ΕΕ πρέπει να προβάλει την ισχύ της «πιο αποφασιστικά»
«Οι γειτονιές δεν πεθαίνουν»
 Προετοιμάζουν αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Περικοπή 50.000 θέσεων στη Γερμανία
 Ο απάνθρωπος αποκλεισμός έχει επικίνδυνες συνέπειες
 Τηλεδιάσκεψη Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου
 Διεργασίες σε διάφορες δυνάμεις Κούρδων
 Συνεχείς οι επιθέσεις του Ισραήλ
 Πάνω από 72.134 ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα
 Σημαντικά σκαμπανεβάσματα στη διακύμανση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου
 Ο πόλεμος κατά του Ιράν υπηρετεί ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και σέρνει τους λαούς στην καταστροφή
 Συνέντευξη «μεγαλείου» και τρικυμίας
 Επιστολές νέων στρατευμένων
 Συγκεντρώσεις ΚΟ του ΚΚΕ
 Παρουσίαση του έργου «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»
 Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή
 Εστειλε νέα συστοιχία «Patriot» στην Τουρκία
 Επιχείρηση για την «ασφάλεια της ναυσιπλοΐας»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ