Τετάρτη 11 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή

«Σπέρνουνε τον όλεθρο στη Μ. Ανατολή, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή!». Με αυτό το σύνθημα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς στην Κρήτη καλούν σε συλλαλητήρια καταδίκης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή και της συμμετοχής της χώρας μας αύριο Πέμπτη και συγκεκριμένα: Στα Χανιά στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, στο Ηράκλειο στις 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ρέθυμνο στις 6 μ.μ. στο δημαρχείο και στο Λασίθι στις 7 μ.μ. στις κεντρικές πλατείες Αγίου Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας.

  • Σε συλλαλητήριο την Κυριακή 15 Μάρτη στις 12.30 μ.μ. στο Πάρκο Ακαδημίας καλούν η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, εργατικά σωματεία και φορείς της πόλης, μετά τη μαζική σύσκεψη που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, απαιτώντας την απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο.
    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Καμία θυσία για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο
Τώρα είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με αίτημα: Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!
Αμείωτες επιθέσεις και πολεμικές δαπάνες δισεκατομμυρίων για τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα
Από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν απλώνει το παζάρι με επίκεντρο την Ενέργεια
Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου
Στα σκαριά ανατιμήσεις προϊόντων, εκρηκτική κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες
 Η ΕΕ πρέπει να προβάλει την ισχύ της «πιο αποφασιστικά»
«Οι γειτονιές δεν πεθαίνουν»
 Προετοιμάζουν αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Περικοπή 50.000 θέσεων στη Γερμανία
 Ο απάνθρωπος αποκλεισμός έχει επικίνδυνες συνέπειες
 Τηλεδιάσκεψη Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου
 Καμία εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών κατά του Ιράν
 Διεργασίες σε διάφορες δυνάμεις Κούρδων
 Συνεχείς οι επιθέσεις του Ισραήλ
 Πάνω από 72.134 ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα
 Σημαντικά σκαμπανεβάσματα στη διακύμανση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου
 Ο πόλεμος κατά του Ιράν υπηρετεί ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και σέρνει τους λαούς στην καταστροφή
 Συνέντευξη «μεγαλείου» και τρικυμίας
 Επιστολές νέων στρατευμένων
 Συγκεντρώσεις ΚΟ του ΚΚΕ
 Παρουσίαση του έργου «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»
 Εστειλε νέα συστοιχία «Patriot» στην Τουρκία
 Επιχείρηση για την «ασφάλεια της ναυσιπλοΐας»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ