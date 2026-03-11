ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή

«Σπέρνουνε τον όλεθρο στη Μ. Ανατολή, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή!». Με αυτό το σύνθημα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς στην Κρήτη καλούν σε συλλαλητήρια καταδίκης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή και της συμμετοχής της χώρας μας αύριο Πέμπτη και συγκεκριμένα: Στα Χανιά στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, στο Ηράκλειο στις 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ρέθυμνο στις 6 μ.μ. στο δημαρχείο και στο Λασίθι στις 7 μ.μ. στις κεντρικές πλατείες Αγίου Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας.