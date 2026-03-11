ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥΝΤΕΧ (ΙΡΑΝ) - ΚΚ ΙΣΡΑΗΛ - ΚΚ ΗΠΑ

Ο πόλεμος κατά του Ιράν υπηρετεί ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και σέρνει τους λαούς στην καταστροφή

Σε κοινή ανακοίνωσή τους το κόμμα Τουντέχ (Ιράν), το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ ΗΠΑ επισημαίνουν τα εξής:

«Ο επιθετικός πόλεμος που ξεκίνησαν η εγκληματική κυβέρνηση Νετανιάχου και ο ιμπεριαλισμός των Ηνωμένων Πολιτειών τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (σ.σ. 28/2) εναντίον του Ιράν πυροδότησε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας και έσυρε την περιοχή και τους λαούς της σε περισσότερες καταστροφές και άμαχα θύματα - όλα στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, ενάντια στα συμφέροντα των λαών, στην ανεξαρτησία τους και στο δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, σε μια προσπάθεια να κυριαρχήσουν και να ελέγξουν την περιοχή και τον κόσμο.

Η διακήρυξη της κυβέρνησης Τραμπ για την πρόθεσή της να "αλλάξει καθεστώς" σε μια κυρίαρχη χώρα στην περιοχή και αλλού στη λατινοαμερικανική ήπειρο αποτελεί μια κατάφωρη καταπάτηση της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας των λαών, μια αποδόμηση της έννοιας της ύπαρξης του διεθνούς δικαίου και όλων των προηγουμένως καθιερωμένων κανόνων, ακόμα κι αν δεν είναι συχνά προς όφελος των λαών, και είναι ένας κίνδυνος που αυξάνεται με κάθε πόλεμο και επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Οι εμπειρίες των λαών στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία, στο Σουδάν, στον Λίβανο και σε κάθε χώρα στο νότιο μισό του πλανήτη που αντιμετωπίζει την αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό δεν μπορούν να παραβλεφθούν. Η πραγματική απελευθέρωση και σωτηρία από αντιδραστικά και αυταρχικά καθεστώτα και η αλλαγή τους μπορεί να έρθει μόνο με τη δράση του λαού και της πατριωτικής ηγεσίας, όχι από την Ουάσιγκτον ή το Τελ Αβίβ.

Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η επίθεση στο Ιράν και στον ιρανικό λαό είναι το προοίμιο της ολοκληρωτικής κυριαρχίας επί των υπόλοιπων χωρών της περιοχής, ένα σχέδιο που η ισραηλινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν διστάζουν να αποκαλύψουν, και επιβεβαιώνουμε επίσης ότι αυτή η αμερικανο-ισραηλινή ιμπεριαλιστική στρατιωτική επιθετικότητα όχι μόνο δεν προαναγγέλλει την απελευθέρωση του Ιράν από τον ζυγό της τυραννίας και της σημερινής δικτατορίας, αλλά αποτελεί επίσης μια προσπάθεια καταστροφής του Ιράν ως ικανού περιφερειακού κράτους και αντικατάστασης της σημερινής κυβέρνησης με ένα υποδεέστερο και αυταρχικό καθεστώς, που έχει προηγουμένως ανακοινώσει το πρόγραμμά του για την αιματηρή καταστολή των αντιπάλων του.

Ως διεθνιστικά Κομμουνιστικά Κόμματα, καλούμε όλες τις δυνάμεις που επιδιώκουν την πραγματική απελευθέρωση από τα καθεστώτα εκμετάλλευσης και καταπίεσης σε καθεμιά από τις χώρες μας, καθώς και τις ειρηνικές και προοδευτικές δυνάμεις στον κόσμο, να ενώσουν τις προσπάθειές τους με όλες τους τις δυνάμεις σε αυτές τις κρίσιμες και αποφασιστικές στιγμές για να αγωνιστούν ενάντια στις κυβερνήσεις του πολέμου και της επιθετικότητας».