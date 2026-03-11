Συνέντευξη «μεγαλείου» και τρικυμίας

Φαίνεται είχε κέφια μεγαλείου ο υπουργός Αμυνας (ή ο κειμενογράφος του) κατά τη συνέντευξη στο «Βήμα». Πρέπει να αισθανόταν τουλάχιστον σαν τον Μ. Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στην Ασία. Ισως πάλι να αισθανόταν και ένας μικρός (ελπίζουμε) Τραμπ. Αισθανόταν υπερήφανος και χωρίς αιδώ μίλησε για πέντε επιχειρήσεις ελληνικών δυνάμεων εκτός συνόρων! Μεταξύ μας, τον βλέπω σύντομα να μετονομάζει το υπουργείο του από «Αμυνας» σε «Πολέμου» ακολουθώντας τα βήματα Τραμπ.

Μίλησε για μεγέθυνση του γεωπολιτικού αποτυπώματος «στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και μάλιστα για πρώτη φορά στην Ιστορία της χώρας». Εντάξει τώρα, χρόνια κάνουν το ίδιο όλες οι κυβερνήσεις, αλλά τούτη εδώ είναι αλήθεια κορύφωσε την απαράδεκτη πολεμική εμπλοκή της χώρας, όπου φωτιά και αίμα.

Δεν παρέλειψε ακόμη ο υπουργός να σημειώσει ότι όλα αυτά γίνονται «υπηρετώντας τα ευρωπαϊκά και ιδίως τα ελληνικά συμφέροντα». Κλασικά προσπάθησε να πείσει ότι π.χ. ο ναυτεργάτης κι ο εφοπλιστής, ή ο μεγαλοβιομήχανος, ή ο τραπεζίτης έχει τα ίδια συμφέροντα με τον απλό εργαζόμενο, τον φτωχό αγρότη, τον αυτοαπασχολούμενο.

Εμπλεος προφανώς μεγαλείου, ίσως και ηδονής ο υπουργός, δήλωσε ακόμη ότι «αναβαθμίζεται ταυτόχρονα ο ρόλος της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ενεργός στο πεδίο σύμμαχος...».

Μάλιστα, χαρακτήρισε «μύωπες» όλους τους αντιφρονούντες με τις απόψεις του και εκείνες του μεγάλου αφεντικού Κυριάκου, αλλά ξεκαθάρισε ότι «...δεν υφίσταται συμμετοχή ή εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν». «Δεν έχουν μεν εμπλοκή», δηλώνει όμως παρούσες τις ελληνικές στρατιωτικές μονάδες «ως ενεργός σύμμαχος στο πεδίο»! Τρικυμία!

Οι Ενοπλες Δυνάμεις είναι για την άμυνα των συνόρων. Δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός. Εκεί, όπου τους στέλνουν, τους στέλνουν γιατί έτσι επιτάσσει το συμφέρον των εφοπλιστών, των βιομηχάνων και λοιπών ...«αναξιοπαθούντων» οικονομικά. Σε αυτό εξυπηρετεί και η διαχρονικά κυβερνητική επιδίωξη με κάθε θυσία (ακόμα και αίματος) για γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, που σημαίνει ευρωΝΑΤΟική δόξα για την πολιτική ηγεσία και μεγάλες δουλειές και κέρδη για την οικονομική ολιγαρχία της.

Γιάννης ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ

Υποναύαρχος ΠΝ ε.α.