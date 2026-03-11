Τετάρτη 11 Μάρτη 2026
Πάνω από 72.134 ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα

Οι συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθούν να ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό θυμάτων καθημερινά. Νοσοκομειακές πηγές στην Πόλη της Γάζας ανέβασαν χτες τον συνολικό αριθμό νεκρών σε τουλάχιστον 72.134 και των τραυματιών σε άλλους 171.828.

Παράλληλα με την καθημερινή αύξηση του αριθμού των θυμάτων της ισραηλινής κατοχής, συνεχίζονται οι κακουχίες για τη μεγάλη πλειοψηφία των 2,2 εκατ. Παλαιστινίων και οι ελλείψεις σε βασικά αγαθά, σκηνές, είδη ρουχισμού και νωπά προϊόντα.

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη οι επιθέσεις του κατοχικού στρατού και εποίκων παραμένουν εξίσου ασταμάτητες όπως ήταν και πριν αρχίσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ή του Ισραήλ στον Λίβανο.

Τρεις οικογένειες Παλαιστίνιων χωρικών από την περιοχή Ατούφ, ανατολικά του Τουμπάς, αναγκάστηκαν χτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ασταμάτητων επιθέσεων Εβραίων εποίκων, ενώ την ίδια μέρα δυνάμεις του ισραηλινού στρατού εισέβαλαν στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα, ανατολικά της Ναμπλούς, κάνοντας επιδρομές σε κτίρια της περιοχής.

Στη Ραμάλα, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα κατήγγειλε τη συστηματική κατοχική βία και την τρομοκρατία εποίκων, προσθέτοντας ότι η έλλειψη διεθνούς αντίδρασης θεριεύει την κατοχική βία και τα εγκλήματα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Γενική απεργία σε αραβικές πόλεις του Ισραήλ

Το ίδιο 24ωρο κηρύχθηκε γενική απεργία σε 48 πόλεις και κοινότητες Αράβων (Παλαιστινίων) του Ισραήλ σε κατεχόμενα εδάφη από το 1948, λόγω της «επικίνδυνης κλιμάκωσης» της βίας και της εγκληματικότητας που μαστίζει τις περιοχές αυτές, υπό την πλήρη αδιαφορία των ισραηλινών αρχών.

Πέρα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις, σημειώθηκαν καθιστικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις κατά της βίας που μαστίζει τις κατεχόμενες αραβικές περιοχές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, το 2025 σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ σε δολοφονίες Αράβων του Ισραήλ, με τα επίσημα στοιχεία να καταγράφουν τον βίαιο θάνατο τουλάχιστον 252 ανθρώπων.

    

