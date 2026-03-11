«Οι γειτονιές δεν πεθαίνουν»

Μετά την ομιλία ακολούθησε το καλλιτεχνικό αφιέρωμα «» από τοστα Γιάννενα. Με απαγγελίες, τραγούδια και μουσικές παρεμβάσεις, το αφιέρωμα κινήθηκε πάνω σε κείμενα και στίχους που ανέδειξαν τη μνήμη των λαϊκών αγώνων, τη θυσία, το χρέος απέναντι στους νεκρούς, αλλά και τη συνέχεια της συλλογικής πάλης. Οι επιλογές από το έργο του Γιάννη Ρίτσου έφεραν στο προσκήνιο τις «γειτονιές του κόσμου», τη δύναμη να μετατρέπεται ο θυμός και η πίκρα σε «μεγάλο καρβέλι δικαιοσύνης», αλλά και τη βεβαιότητα ότι «οι γειτονιές δεν πεθαίνουν».

Το αφιέρωμα περιλάμβανε ακόμα κείμενα για το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, για το «Παρών», για τη στάση των μελλοθανάτων και για την πορεία προς την εκτέλεση, δένοντας οργανικά τη μνήμη της θυσίας με το σημερινό πολιτικό κάλεσμα της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με το προσκλητήριο νεκρών στους 14 κομμουνιστές Ηπειρώτες, ανάμεσα στους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής, δίνοντας στο κλείσιμό της χαρακτήρα βαθιάς ιστορικής συνέχειας. Οι στίχοι και τα κείμενα που ακούστηκαν, ανέδειξαν το νήμα που ενώνει τις θυσίες του χτες με τα καθήκοντα του σήμερα, εκεί όπου «οι γειτονιές γυρεύουν τ' άλλα χέρια να σφίξουνε το χέρι του κόσμου» και «τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος» .

Οι 14 κομμουνιστές Ηπειρώτες που τιμήθηκαν στο προσκλητήριο νεκρών ήταν οι εξής: Χρήστος Βλαχάκης, εργάτης, από την Ηπειρο. Γεώργιος Γκάλκος, με καταγωγή από τη Ζίτσα Ιωαννίνων. Κώστας Δήμος του Βασίλη, εργάτης από τα Γιάννενα. Δημήτριος Κοσμάς του Γιώργου, δάσκαλος, από το Μιχαλίτσι Ιωαννίνων. Νικόλαος Μανέκας του Κώστα, γεννημένος το 1903 στο Ζαγόρι. Πάνος Μέκαλης του Θωμά, εργάτης, από τα Γιάννενα. Ηρακλής Μήτσης του Παναγιώτη, αρτεργάτης - μπογιατζής, από τα Κάτω Ραβένια. Βασίλειος Οικονόμου, τσαγκάρης, από το Μεσοβούνι Ζαγορίου. Γεώργιος Ροζάνης και Γιάννης Ροζάνης, πατέρας και γιος, από τη Ζίτσα Ιωαννίνων. Κώστας Σακκάς του Χρήστου, κουρέας, από την Ηπειρο. Βασίλειος Σταμούλης του Αναστασίου, από τη Ζίτσα. Αλέξανδρος Τσίκας, γιος του δασκάλου - λόγιου Μάνθου Τσίκα, γεννημένος στο Γραμμένο Ιωαννίνων το 1909. Κώστας Τσίρκας του Γιώργου, δάσκαλος, γεννημένος το 1906 στα Πράμαντα Ιωαννίνων.