ΡΩΣΙΑ - ΗΠΑ

Από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν απλώνει το παζάρι με επίκεντρο την Ενέργεια

Νέες αντιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ από το σχέδιο της Ουάσιγκτον να άρει ορισμένες κυρώσεις στο πετρέλαιο

Την ίδια ώρα που οι νεκροί και σακατεμένοι στρατιώτες και άμαχοι αυξάνονται κατά δεκάδες χιλιάδες κάθε μήνα στη σφοδρή σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, τα παζάριαγύρω από αυτήν την ιμπεριαλιστική σύγκρουση, όπως και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάθε άλλο παρά έχουν «παγώσει» λόγω της εγκληματικής επέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, όπως έδειξε και η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρουμε τον Ρώσο ομόλογό του,προχθές το βράδυ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Ενέργεια και οι συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, με τον Ρώσο Πρόεδρο να «έχει προσφέρει διάφορες εναλλακτικές επιλογές για μεσολάβηση και τρόπους για μείωση των εντάσεων στη σύγκρουση με το Ιράν, και οι προτάσεις αυτές συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι», σύμφωνα με όσα είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η συνέχιση των συνομιλιών ΗΠΑ - Ρωσίας -Ουκρανίας «είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών», αλλά ακόμα δεν έχουν συμφωνηθεί ημερομηνία και τόπος για τον επόμενο γύρο.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών, όπως προέκυψε από τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Ουκρανού Προέδρου Β. Ζελένσκι με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρ. Τ. Ερντογάν.

Πούτιν και Τραμπ αρχικά επικεντρώθηκαν στην «ατελείωτη σύγκρουση» στην Ουκρανία, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στη συνέχεια η συζήτηση επεκτάθηκε και στον πόλεμο στο Ιράν. «Θέλει να βοηθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ για τον Πούτιν, προσθέτοντας ότι η συνομιλία τους ήταν «πολύ καλή» και ότι ο Ρώσος ηγέτης επιθυμεί να έχει «εποικοδομητικό ρόλο».

Οι ΗΠΑ αίρουν ορισμένες κυρώσεις στο πετρέλαιο

Με φόντο τις ανησυχίες για ελλείψεις και αύξηση τιμών στο πετρέλαιο, αλλά και στο πλαίσιο ευρύτερων γεωπολιτικών παζαριών μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας, ΗΠΑ - Ρωσίας και ΗΠΑ - Ινδίας, η Ουάσιγκτον έχει εκδώσει απαλλαγή 30 ημερών από τις αμερικανικές κυρώσεις, που επιτρέπει την πώληση ρωσικού πετρελαίου το οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο εν πλω προς την Ινδία.

Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα άρει ορισμένες από τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο ρωσικό πετρέλαιο, «για να μειωθούν οι τιμές».

Οι εκατοντάδες κυρώσεις από τις ΗΠΑ και «συμμάχους» τους έχουν επιβληθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022.

Τον Οκτώβρη 2025 η Ουάσιγκτον πρόσθεσε τις γιγάντιες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες «Rosneft» και «Lukoil» στον κατάλογο των κυρώσεων, ενώ την περασμένη βδομάδα, μία μέρα μετά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στον Λευκό Οίκο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε τις κυρώσεις που είχαν στόχο τις γερμανικές θυγατρικές της «Rosneft».

«Θα άρουμε επίσης ορισμένες κυρώσεις που συνδέονται με το πετρέλαιο για να μειώσουμε τις τιμές (...) μέχρι αυτό να τακτοποιηθεί», δήλωσε ο Τραμπ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες κυρώσεις αναφέρεται, ούτε ποιες χώρες αφορούν.

«Μετά, ποιος ξέρει; Ισως να μη χρειαστεί να τις επαναφέρουμε. Θα υπάρχει τόση ειρήνη», ισχυρίστηκε.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί πως «μελετά» τη δυνατότητα να διευρυνθεί η άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, «ώστε να ανακουφιστεί η αγορά» όσο καιρό διαρκεί η σύγκρουση.

Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι συζητά αυτό το θέμα με τις ΗΠΑ.

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το αέριο βρίσκονταν τον Γενάρη στο κατώτερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, και η ρωσική οικονομία εμφανίζει τα πρώτα σημάδια ότι πλήττεται από τις «δυτικές» κυρώσεις.

Σε αυτήν τη συγκυρία, «τώρα που οι προμήθειες αυτές (σ.σ. από Βενεζουέλα και Ιράν) αμφισβητούνται, αυτός που κυρίως ωφελείται είναι η Ρωσία, η οποία είναι έτοιμη να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου της προς την Κίνα», έγραψαν οι αναλυτές του «Carnegie Russia Eurasia Center» σε ανάλυση την περασμένη βδομάδα.

Σε ένα τέτοιο φόντο, εξάλλου, ο Βλ. Πούτιν δήλωσε προχθές έτοιμος να προμηθεύσει τις ευρωπαϊκές χώρες με πετρέλαιο και αέριο, αν ταχθούν υπέρ μιας «διαρκούς και σταθερής συνεργασίας» μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων με τη Μόσχα.

Μερτς: Η Ουκρανία πιο σημαντική από τις τιμές Ενέργειας

Η διάσταση συμφερόντων και οι αντιθέσεις μεταξύ ΕΕ - ΗΠΑ έρχονται στην επιφάνεια και σε ό,τι αφορά την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς σχολίασε χθες ότι δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δηλώνοντας πως «η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία» προηγείται σε σημασία, παρά τις πιέσεις από τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Αν ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν τερματιστεί γρήγορα «θα δούμε επίσης μια σχετικά γρήγορη επιστροφή στην ομαλοποίηση των αγορών πετρελαίου και Ενέργειας», ανέφερε, «και έτσι δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί η χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

«Απέναντι στο δίλημμα μεταξύ κυρώσεων και αλληλεγγύης η θέση μας είναι σαφής: Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε μια τέτοια περίοδο, αν χρειαστεί», πρόσθεσε ο Μερτς, αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική σημασία που έχει για την ΕΕ και τη Γερμανία η ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Οφείλουμε να διατηρήσουμε μέγιστη πίεση επί της Ρωσίας», υποστήριξε και ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Οικονομία Β. Ντομπρόβσκις.

ΕΕ: Η Ρωσία ο «μόνος νικητής» του πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένας νικητής σε αυτόν τον πόλεμο - η Ρωσία», τόνισε χθες ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντ. Κόστα, μιλώντας στους πρέσβεις της ΕΕ για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Κερδίζει νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, καθώς οι τιμές της Ενέργειας αυξάνονται. Επωφελείται από την εκτροπή στρατιωτικών δυνατοτήτων που διαφορετικά θα μπορούσαν να σταλούν για να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Και επωφελείται από τη μειωμένη προσοχή στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής», είπε ο Κόστα, καλώντας «όλα τα μέρη στη Μέση Ανατολή να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Μια τέτοια πορεία απειλεί τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και όχι μόνο», πρόσθεσε.