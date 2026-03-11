Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου

Οι εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο μιλάνε πλέον από μόνες τους. Ο εφησυχασμός που καλλιεργήθηκε από την κυβέρνηση τόσο καιρό έγινε σκόνη. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνονται με τραγικό τρόπο οι επίμονες προειδοποιήσεις του ΚΚΕ.

ΗΠΑ και Ισραήλ επικαλέστηκαν τον «έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», γιατί βρίσκεται «μια ανάσα από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Ομως το περασμένο καλοκαίρι ο Τραμπ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πλήρως κάθε δυνατότητα απόκτησής του, και ότι δεν θα μας απασχολήσει πια στο μέλλον. Είναι φανερό ότι όπως έλεγε ψέματα τότε, ψέματα λέει και τώρα.

Η ελληνική κυβέρνηση πρόθυμα υιοθετεί όλες τις γελοίες δικαιολογίες των ΗΠΑ. Κατηγορεί με τη σειρά της το αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, που καταπιέζει τον λαό του. Φυσικά και είναι έτσι. Την ίδια ώρα, όμως, η ίδια κυβέρνηση έχει «ζωντανές» συμφωνίες με άλλα θεοκρατικά μοναρχικά καθεστώτα, όπως της Σαουδικής Αραβίας, των άλλων μοναρχιών του Κόλπου, έχει στηρίξει την ανατροπή του Ασαντ στη Συρία από τους τζιχαντιστές, αυτούς που μετά τους βάφτισε «συμπεριληπτικούς». Εκεί η ελληνική κυβέρνηση δεν βλέπει καταπίεση του λαού, των γυναικών, των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων που κυριολεκτικά κραυγάζουν. Δεκάρα όμως δεν δίνει.

Επίσης, τα χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και οι εξελίξεις στην Κύπρο, ξετινάζουν την προπαγάνδα της κυβέρνησης, που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, ότι «όσο είναι εδώ οι Αμερικάνοι δεν θα μας πειράζει κανείς» και άλλα τέτοια φαιδρά.

Τα κόμματα του ευρωατλαντισμού (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κ.ά.), λειτουργώντας ως «πλυντήρια» της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, προσπαθούν να αποσυνδέσουν τον επιθετικό ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, δεδομένου ότι όλοι τους έχουν στηρίξει αυτήν την παρουσία.

Είναι όλοι τους επικίνδυνοι υποκριτές και ψεύτες. Οι επιθετικές βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο στην πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ, απέναντι στους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και ποιος ξέρει ποιου άλλου αύριο ...και είναι αυτές που κάνουν τη χώρα μας στόχο.

Οι εξελίξεις αυτές για μια ακόμη φορά διαψεύδουν περίτρανα το επιχείρημα όλων των μέχρι σήμερα ελληνικών κυβερνήσεων, ότι οι ασύλληπτου μεγέθους στρατιωτικοί εξοπλισμοί αποσκοπούν στη δήθεν αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας.

Ενδεικτικό αυτής της τεράστιας υποκρισίας της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στον ελληνικό λαό και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το γεγονός πως όταν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ επιτέθηκαν εναντίον του Ιράν, στηριζόμενες άμεσα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, τμήμα του αντιπυραυλικού συστήματος για μεγάλες αποστάσεις «Patriot» που διαθέτει η Ελλάδα βρέθηκε ταγμένο έξω από τα διυλιστήρια της «Aramco» στη Σαουδική Αραβία, ενώ δεύτερο τμήμα του, προκειμένου να προστατεύσει την αμερικάνικη βάση της Σούδας, εγκαταστάθηκε στην Κάρπαθο, και τρίτο ανέλαβε την αντιπυραυλική άμυνα της Βουλγαρίας. Αυτό εννοεί η κυβέρνηση με τον όρο «αναδιάταξη δυνάμεων» λόγω του πολέμου, όχι για να αμυνθεί προστατεύοντας τον λαό απ' τις συνέπειές του, αλλά για να αντιμετωπίσει την εγκληματική στοχοποίηση της χώρας εξαιτίας της ύπαρξης των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων που η ίδια, με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εγκατέστησε στην Ελλάδα.

Εξίσου αποκαλυπτική είναι και η πρώτη αποστολή, στην Κύπρο, της νεότευκτης φρεγάτας «Κίμων» (τύπου «Belharra»), με δυνατότητα αεράμυνας περιοχής, με τη συμμετοχή επίσης της φρεγάτας «Ψαρά» με το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», αλλά και των εκσυγχρονισμένων πολεμικών αεροσκαφών F-16 (τύπου «Viper»), που κατά την κυβέρνηση θα μετέτρεπαν το Αιγαίο σε αδιαπέραστο θαλάσσιο και εναέριο τείχος απέναντι στα τουρκικά οπλικά συστήματα. Η αποστολή που τους δόθηκε για την Κύπρο, δηλαδή ότι τμήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων τίθενται στην υπηρεσία του «οικουμενικού ελληνισμού», με το πρόσχημα της προστασίας του, αγγίζει τα όρια της φαιδρότητας, Ας μας πει η κυβέρνηση: Στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχει στείλει ελληνική φρεγάτα, με τάνκερ να φλέγονται δίπλα της, ποιος ελληνισμός υπάρχει;

Ομως και στην Κύπρο οι μάσκες της εξαπάτησης του ελληνικού και του κυπριακού λαού έπεσαν. Με τους πρώτους αμερικανο-ισραηλινούς βομβαρδισμούς αποκαλύφθηκε ότι η αποστολή φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο αποσκοπούσε στην ευρωενωσιακή αντιπυραυλική προστασία, από ιρανικά πυραυλικά χτυπήματα, των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων (Ακρωτηρίου και Δεκέλειας), του γαλλικού ναυστάθμου στο Μαρί, αλλά και των υπό ανάπτυξη αεροπορικών βάσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στον χώρο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Πάφου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ως γνωστόν, οι βρετανικές βάσεις της Κύπρου διαθέτουν κρίσιμες υποδομές συλλογής και μετάδοσης πληροφοριών στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, στο έδαφός τους σταθμεύουν σημαντικές αεροπορικές δυνάμεις (αεροσκάφη F-35 κ.ά.), για επέμβαση στην εμπόλεμη ζώνη αν τους ζητηθεί, και επιπλέον μέσα σ' αυτές στρατωνίζεται μεγάλος αριθμός στρατιωτών ειδικών επιχειρήσεων.

Εδώ και τώρα, σε συνθήκες ιμπεριαλιστικού πολέμου, είναι ανάγκη να καταγγελθεί η ελληνοαμερικανική συμφωνία, αλλά και κάθε συμφωνία, όπως η ελληνογαλλική, που μετατρέπει τη χώρα σε ιμπεριαλιστικό πολεμικό ορμητήριο, να κλείσουν και να ξεκουμπιστούν όλες οι βάσεις του θανάτου! Ταυτόχρονα, να επιστρέψουν όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό και συμμετέχουν στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών.

Είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά. Το πώς θα σταθεί ο λαός στις καταιγιστικές εξελίξεις κρίνεται στα μικρά και στα μεγάλα. Οι μεγαλειώδεις λαϊκές κινητοποιήσεις που έγιναν κι αυτές που ακολουθούν δυναμώνουν την ετοιμότητά του να διαχωριστεί από τα σχέδια που τον οδηγούν στον όλεθρο, να διαμορφώσει γραμμή πάλης με κριτήριο τα δικά του πραγματικά συμφέροντα.

Το ίδιο ισχύει και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους. Δεν πρέπει στο ελάχιστο να εμπιστευτούν την ελληνική κυβέρνηση, που μεθοδευμένα και ύπουλα προσπαθεί να τους παραπλανήσει, βαφτίζοντας την άμεση πλέον συμμετοχή τους σε ιμπεριαλιστικές εγκληματικές αποστολές ως δήθεν συμμετοχή τους στη «σφράγιση από απειλές του εθνικού εδάφους», ή συμμετοχή στην ασφάλεια γειτονικών λαών.

Ο πόλεμος αυτός δεν είναι πόλεμος του λαού, δεν είναι πόλεμος υπεράσπισης των συνόρων της πατρίδας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι ένας πόλεμος των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, και όχι για «δημοκρατία» ή «ασφάλεια».

Είναι ξεκάθαρο, με βάση τις αποστολές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και τους σχεδιασμούς για μεγαλύτερη εμπλοκής σ' αυτές, ότι η κυβέρνηση τους «βάζει μπροστά» στις κρεατομηχανές του πολέμου.

Είναι ώρα να διεκδικήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των ανησυχιών τους, του προβληματισμού τους, αλλά και της αντίθεσής τους στον πόλεμο.

Είναι ώρα, μέσα σε όλες τις μονάδες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ), οι στρατιώτες, οι ναύτες και οι σμηνίτες θαρρετά να απαιτήσουν από τις διοικήσεις κάθε επιπέδου αναλυτική δημόσια ενημέρωση για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Εχουν το αναφαίρετο δικαίωμα μαζί με τον λαό να αγωνίζονται, να μη συμμετέχει η χώρα μας στον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, γιατί αποτελούν ορμητήριο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και πολεμικό στόχο σε βάρος της χώρας μας.

Νίκος ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Αντισυνταγματάρχης ε.α.