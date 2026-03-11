ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Γουαϊόμινγκ επικύρωσε νομοσχέδιο που απαγορεύει τις αμβλώσεις σε αυτή την πολιτεία μετά τον εντοπισμό «καρδιακού παλμού στο έμβρυο». Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνονται εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - ΧΑΡΤΟΥΜ.- Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε χτες τους Σουδανούς «Αδελφούς Μουσουλμάνους» ξένη τρομοκρατική οργάνωση, ανοίγοντας τον δρόμο για την πιθανή επιβολή κυρώσεων.

ΜΠΟΓΚΟΤΑ.- Δύο μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Κολομβία, που ανέδειξαν πρώτη δύναμη την κυβερνώσα σοσιαλδημοκρατική συμμαχία «Ιστορική Συμφωνία», με 23%, ο υποψήφιός της για την προεδρία της χώρας στις εκλογές της 31ης Μάη, πρότεινε την υποψήφια για την αντιπροεδρία. Πρόκειται για την Αΐντα Κιλκούε, ηγέτιδα του ιθαγενικού κινήματος στην περιοχή της Κάουκα. Η κίνηση αυτή θέλει να αναδείξει όπως δηλώνεται «τον ρόλο των ιθαγένικων κοινοτήτων στη διαμόρφωση της ταυτότητας του έθνους, που έχουν αντιμετωπίσει διακρίσεις για πολλά χρόνια».