Καθήλωση μισθών και τσεκούρωμα δικαιωμάτων

«Το νομοσχέδιο αφορά την επικύρωση της αντεργατικής συμφωνίας κυβέρνησης, ΣΕΒ και της ηγεσίας τη ΓΣΕΕ που έγινε κρυφά από τους εργαζόμενους και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αντεργατικές κατευθύνσεις της ΕΕ», σημείωσε ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής του ΚΚΕ, στη χτεσινή πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ.

Οπως είπε, η συμφωνία αυτή, την οποία καταψηφίζει το ΚΚΕ, έχει την υπογραφή των παρατάξεων των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανέδειξε ότι οι προσπάθειες αυτές συνδέονται με τη στροφή στην πολεμική οικονομία, αφού τα επιτελεία της αστικής τάξης επιδιώκουν την ένταση της εκμετάλλευσης, ώστε να πιάσουν τόπο τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που ετοιμάζονται να ρίξουν.

Πρόσθεσε ότι με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η καθήλωση των μισθών και το τσεκούρωμα των δικαιωμάτων και έδειξε το ανυπόστατο του ισχυρισμού της κυβέρνησης ότι τάχα καταργεί το μνημονιακό πλαίσιο.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ ξεχώρισε ακόμα το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αναθέτει στη ΓΣΕΕ ρόλο δερβέναγα πάνω από τις κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού της δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε μια από τις πιο κρίσιμες λειτουργίες τους, τη διαμόρφωση και σύναψη κλαδικών ΣΣΕ, επιτρέποντας την επέκταση της υποχρεωτικότητας μιας ΣΣΕ σε όλο τον κλάδο με μόνο όρο να έχει υπογραφεί από την ΓΣΕΕ και εργοδοτικές οργανώσεις πανελλήνιας εμβέλειας. Επιπλέον ο ρόλος τους επεκτείνεται στη διαμόρφωση του περιεχομένου των ΣΣΕ, καθώς μπορούν να συμμετέχουν στη ρύθμιση των όρων εργασίας. Με άλλα λόγια, η ΓΣΕΕ εκχωρεί στο κράτος τον κατώτατο μισθό και την ίδια στιγμή, σε αντάλλαγμα αναλαμβάνει ρόλο πορτιέρη των κλαδικών ΣΣΕ.

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι μόνοι κερδισμένοι είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

«Για να αποσπάσουν κατακτήσεις οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο», σημείωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι «μονόδρομος το δυνάμωμα του αγώνα για ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου, μέτρα υγείας και ασφάλειας».

Γι' αυτό και ανέδειξε την ανάγκη ο αγώνας των εργαζομένων «να στοχεύει στον πραγματικό αντίπαλο, την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της, το κράτος, την Ευρωπαϊκή Ενωση και όρος για να αναπτυχθεί ο αγώνας, είναι να προσπεράσουν οι εργαζόμενοι τις δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού και να μην εξαντλήσουν τη μεγάλη δυσαρέσκεια και την οργή τους γύρω από το λεηλατημένο εισόδημα με ανεβοκατεβάσματα κυβερνήσεων».

«Ολα συμφωνημένα» από κυβέρνηση και τις δυνάμεις των ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΕ

Από τη μεριά της κυβέρνησης η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, επανέλαβε τα περί «ιστορικής συμφωνίας», θυμίζοντας πως «κάθε λέξη του νομοσχεδίου είναι συμφωνημένη με τους "κοινωνικούς εταίρους", την ηγεσία της ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές ενώσεις», με τις οποίες διαβουλεύονταν, όπως είχε πρόσφατα πει, κρυφά από τους εργαζόμενους για μήνες. Για άλλη μια φορά επικαλέστηκε πλασματικά ρεκόρ στην αγορά εργασίας, και κάτι μισθούς διογκωμένους από υπερωρίες, δουλεμένα ρεπό και αργίες, από δεύτερη και τρίτη δουλειά.

Από την άλλη, κοινή βάση της «κριτικής» των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο ήταν και στην Επιτροπή όχι το ίδιο το περιεχόμενό του, που το χαρακτήρισαν ουσιαστικά «ατελές», αλλά το ότι η κυβέρνηση επιτέλους ευθυγραμμίζεται με την ΕΕ! Και βέβαια οι λεονταρισμοί τους δεν μπορούν να «κουκουλώσουν» το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του όλου ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΕ υπερψήφισαν την «κοινωνική συμφωνία» και κατ' επέκταση το ίδιο το νομοσχέδιο, δίνοντας στην υπουργό το δικαίωμα να λέει ότι «δεν είναι άλλο ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων».

Σημειώνεται τέλος ότι την αντίδραση του ΚΚΕ προκάλεσε ο αποκλεισμός από τη σημερινή διαδικασία της «ακρόασης φορέων» συνδικάτων όπως η Ομοσπονδία Οικοδόμων και η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών. Πρόκειται για συνδικαλιστικές οργανώσεις που διακρίνονται για τους αγώνες που δίνουν για την υπογραφή ΣΣΕ και την εφαρμογή τους, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη σοβαρή έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας. Τον αποκλεισμό τους κατήγγειλαν οι βουλευτές του ΚΚΕ και αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.