«ΛΑΪΚΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«Μπλόκο» σε προγραμματισμένες εισαγωγές από τη διοίκηση!

«Πόρτα» στις προγραμματισμένες εισαγωγές ασθενών για ημερήσια ή ολιγοήμερη νοσηλεία κυρίως στις παθολογικές κλινικές, διέταξε προφορικά η διοίκηση του «Λαϊκού» Νοσοκομείου, επιστρατεύοντας αυτό το τέχνασμα για να ...μειωθούν τα ράντζα και να κουκουλωθούν τα προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης χώρου.

Συγκεκριμένα, πριν δύο εβδομάδες, στην πρωινή εφημερία στις 15ης Γενάρη, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν - προφορικά - από τη διοίκηση για την απαγόρευση εισαγωγής ασθενών για ημερήσια νοσηλεία, ανεξαρτήτως αιτιολογίας στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο. Πρόκειται για ασθενείς που εισάγονται προγραμματισμένα στο νοσοκομείο για λήψη θεραπείας (για αιματολογικά, αυτοάνοσα νοσήματα κ.λπ.) ή για κάποια παρέμβαση όπως είναι η βιοψία κάποιου οργάνου, παρακεντήσεις κ.ά. Δηλαδή καλύπτουν σημαντικές ανάγκες δεκάδων ασθενών καθημερινά.

Σε αυτές τις συνθήκες η 5μελής Επιτροπή της ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου πραγματοποίησε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζοντας την αντίθεσή της, ενώ η Πέπη Μπλάνα, μέλος της 5μελούς Επιτροπής, μας μεταφέρει ότι «τυπικά» αυτές οι εισαγωγές «δεν απαγορεύονται», αλλά «επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη για τον ασθενή». Οσο για το πρόσχημα της Διοίκησης, αυτό είναι η υποτιθέμενη «αξιοπρεπής νοσηλεία» του ασθενούς.

Και, όπως σχολιάζει η Πέπη Μπλάνα, «αυτό που δεν αναφέρει, βέβαια, το διοικητικό έγγραφο είναι πως οι παθολογικές κλινικές και όχι μόνο ξεχειλίζουν από ράντζα μετά από κάθε εφημερία, ανεξαρτήτως προγραμματισμένων εισαγωγών. Οι "επικουρικές κλίνες" - όπως τους αρέσει να αναφέρουν τα ράντζα και τα φορεία στους διαδρόμους - κάθε άλλο παρά αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας προσφέρουν στους ασθενείς και τόσα χρόνια που το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό φωνάζει για τους κινδύνους που ενέχουν, δεν είδαμε να συντάσσεται κανένα έγγραφο από καμία διοίκηση για να διεκδικήσουν αύξηση των κλινών, του προσωπικού και το άνοιγμα νέων νοσοκομειακών μονάδων που το εξαντλημένο προσωπικό ζητάει αδιάκοπα».

Οπως συνέβη και σε αυτό το νοσοκομείο, τα ράντζα αυξήθηκαν με την εφαρμογή της πρωινής εφημέρευσης, ένα μέτρο που θεωρητικά εφαρμόστηκε για την ανακούφιση των μεγάλων νοσοκομείων και το «μοίρασμα» των ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία.

«Το αποτέλεσμα - που δεν μας εξέπληξε κιόλας - ήταν να επιφορτωθούν τα νοσοκομεία με περισσότερες εισαγωγές. Οι εφημερίες αυτές βρίσκουν τις κλινικές μας ήδη ασφυκτικά γεμάτες, καθώς εφαρμόζονται μόλις 2 ημέρες μετά τη γενική εφημερία. Αποτέλεσμα; Ακόμη περισσότεροι ασθενείς στοιβάζονται στον διάδρομο, ακόμα μεγαλύτερη αγανάκτηση, ακόμα πιο επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας», αναφέρει η γιατρός και συμπληρώνει:

«Δεν είναι λίγες οι φορές που οι γιατροί έχουν κατηγορηθεί για αυτή την κατάσταση ακόμα και από το υπουργείο, με το επιχείρημα ότι δεν γίνεται γρήγορη αντιμετώπιση των ασθενών, ότι γίνονται εύκολα εισαγωγές, ότι καθυστερούν διαδικασίες.

Καλό θα ήταν το υπουργείο και η διοίκηση να μας απαντήσει πόσο γρήγορα μπορούν να κινηθούν οι ασθενείς όταν μια κλινική είναι σχεδιασμένη και οργανωμένη να νοσηλεύει 40 ασθενείς και καταλήγει να έχει 60-70 μετά από γενική εφημερία. Πόσο γρήγορα μπορούν να διενεργηθούν οι εξετάσεις για όλους αυτούς;».

Μάλιστα, μετά από τη συνάντηση της 5μελούς Επιτροπής της ΕΙΝΑΠ με τον διοικητή, η κατεύθυνση είναι τα ραντεβού των επεμβατικών πράξεων να δίνονται με βάση ...τη διαθεσιμότητα κλινών στην εκάστοτε κλινική, και όχι με επιστημονικά κριτήρια.

«Για τις προγραμματισμένες εισαγωγές για λήψη θεραπείας δεν λάβαμε καμία απάντηση για εναλλακτικό τρόπο. Είναι υποκριτικό να μιλάνε για αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας, τη στιγμή που δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο αποφόρτισης των νοσοκομείων. Η πραγματικότητα είναι ότι βαρέως πάσχοντες ασθενείς καταλήγουν να νοσηλεύονται για ημέρες σε φορεία ή σε ράντζα, καθώς οι εισαγωγές μετά από κάθε εφημερία είναι πολύ περισσότερες από τις διαθέσιμες κλίνες. Και σε τελική ανάγνωση, είναι επικίνδυνο να δυσκολεύουν τη λήψη θεραπείας ασθενών με κακοήθειες, τις διαγνωστικές πράξεις που θα οδηγήσουν στη θεραπεία επικίνδυνων νοσημάτων και να αποκλείεται κόσμος από το δημόσιο σύστημα Υγείας και κατ' επέκταση να οδηγείται σε ιδιωτικούς φορείς. Απαιτούμε την άμεση επίλυση του θέματος εκ μέρους της διοίκησης, ώστε να μην καθυστερήσει καμία προγραμματισμένη θεραπεία και καμιά διαγνωστική πράξη», καταλήγει η νοσοκομειακή γιατρός εκ μέρους της 5μελούς Επιτροπής.