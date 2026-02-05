Πέμπτη 5 Φλεβάρη 2026
Επικίνδυνη φωτιά σε εργοστάσιο στη Μάνδρα

Ενα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό με φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της ΣΥΜΕΤΑΛ έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη να δοθεί αποφασιστικά η αυριανή απεργιακή μάχη στο Θριάσιο.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης φωτιά έπιασε σε μηχανή στη βραδινή βάρδια, με κίνδυνο να σημειωθεί σοβαρό ατύχημα.

Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Μετάλλου βρέθηκε στον χώρο από την πρώτη στιγμή, μετά από επικοινωνία με εργαζόμενους που εργάζονταν εκείνη τη στιγμή και λόγω του συμβάντος είχαν εκκενώσει τον χώρο και περίμεναν στο πάρκινγκ.

Μάλιστα το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι εργοδοσία και τεχνικός Ασφαλείας αρνήθηκαν «να διακόψουν άμεσα την παραγωγή, να διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς, να ελέγξουν τον υπόλοιπο εξοπλισμό, να καταγράψουν τους κινδύνους στο βιβλίο υποδείξεων, να διασφαλίσουν ότι πρώτα θα αποκατασταθούν τα προβλήματα και μετά θα ξεκινήσει η δουλειά».

Δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς το 2018 στη ΣΥΜΕΤΑΛ εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, όμως τα μέτρα παραμένουν ανύπαρκτα.

Παράλληλα το Συνδικάτο σημειώνει πως οι υποδείξεις της εργοδοσίας ήταν ...η ατομική ευθύνη. «Δεν θα συμβιβαστούμε με τη λογική "δουλειά με κάθε κόστος"», ξεκαθαρίζει, απευθύνοντας ξανά κάλεσμα για την αυριανή απεργία.

    

