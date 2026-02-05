ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ!

Με την άμεση αντίδραση και την αλληλεγγύη ανακλήθηκε η εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»

Κάτω από τις σφοδρές αντιδράσεις και την άμεση παρέμβαση τουη «Durostick ABEE» αναγκάστηκε σε αναδίπλωση και πήρε πίσω την

Μια απόλυση που είχε ανακοινωθεί στον συνδικαλιστή κατά σύμπτωση την ίδια μέρα που οι εργαζόμενοι έκαναν συνέλευση και ενώ επικρατεί αναβρασμός με απαίτηση για αυξήσεις. Ετσι, λίγο μετά τη Συνέλευση, αντί η εργοδοσία να απαντήσει συγκεκριμένα στις διεκδικήσεις, ανακοίνωσε την απόλυση στον γγ του κλαδικού Συνδικάτου, με κάτι γελοία προσχήματα που κατέπεσαν, όπως ότι «δεν είναι καλός στη δουλειά» του, την ίδια στιγμή που ποτέ μέχρι εκείνη τη μέρα δεν υπήρχε κάποια παρατήρηση. Αυτή η εξέλιξη μάλιστα εξόργισε ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους, ενώ ακαριαία ήταν η αντίδραση τόσο του κλαδικού Συνδικάτου όσο και άλλων σωματείων που απαιτούσαν την ανάκληση της απόλυσης, με την εργοδοσία τελικά να αναγκάζεται σε αναδίπλωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνδικάτο πραγματοποίησε κινητοποίηση στην πύλη του εργοστασίου, ενώ στο πλάι του δίνοντας τη μάχη ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η ανάκληση της απόλυσης «αποτελεί αποτέλεσμα της άμεσης αντίδρασης του συνδικάτου μας, των συνδικάτων της περιοχής, του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας, της αλληλεγγύης δεκάδων σωματείων της Αττικής, αλλά πολύ περισσότερο είναι αποτέλεσμα της αλληλεγγύης των ίδιων των εργαζομένων του εργοστασίου και ιδιαίτερα όσων από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό του συνάδελφου καλώντας την εργοδοσία να πάρει πίσω την απόλυση», σημειώνει το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Αττικής, χαιρετίζοντας την ανάκληση.

Κανένας εργαζόμενος δεν είναι μόνος του!

Και προσθέτει: «Η ανάκληση της απόλυσης από την εργοδοσία της εταιρείας επιβεβαιώνει πως η οργανωμένη δράση μέσα από το συνδικάτο μπορεί να φέρει αποτελέσματα και ότι κανένας εργαζόμενος δεν είναι μόνος του απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Είναι μια νίκη που ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους και δείχνει τον δρόμο που πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε».

Στην κατεύθυνση αυτή, το Συνδικάτο καλεί σε συσπείρωση όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, «να δυναμώσουν τον συλλογικό αγώνα και να συνεχίσουν την πάλη για αυξήσεις στους μισθούς, στις διατακτικές, για μέτρα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας».

Και δίνοντας συνέχεια καλεί τους εργάτες να ενώσουν τις φωνές τους, συμμετέχοντας και στην πανθριασιακή απεργία (βλ. σελ. 18-19) και στην απεργιακή συγκέντρωση αύριο Παρασκευή στις 10.30 π.μ. στην πλ. Ηρώων στην Ελευσίνα.