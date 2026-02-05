Πέμπτη 5 Φλεβάρη 2026
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την Κυριακή 8 Φλεβάρη η σύσκεψη σωματείων και φορέων για την Υγεία

Κάλεσμα σε πλατιά σύσκεψη για την Υγεία απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής σε σωματεία και φορείς, την Κυριακή 8 Φλεβάρη στις 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεών του (Δανουκάρα 7, Λαύριο).

Με κεντρικό σύνθημα «Οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν», η πρωτοβουλία στοχεύει στον συντονισμό και στην κλιμάκωση του αγώνα για τη διεκδίκηση της δημιουργίας δημόσιου γενικού νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, καθώς και για την άμεση ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλη την περιοχή.

Οπως τονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚ, «δεν είναι δυνατόν το 2026 σε μια τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση όπως η Ανατολική Αττική να εξακολουθεί να μην υπάρχει δημόσιο γενικό νοσοκομείο, ενώ τα Κέντρα Υγείας παραμένουν δραματικά υποστελεχωμένα, χωρίς επαρκές ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, αδυνατώντας να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες του λαού».

Η σύσκεψη απευθύνεται σε σωματεία εργαζομένων, φορείς και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τη συγκρότηση ενιαίου μετώπου διεκδίκησης για τα παραπάνω, θέτοντας στο επίκεντρο τη διεκδίκηση δωρεάν και δημόσιων ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας για όλους, χωρίς καμία εμπλοκή ιδιωτών.

    

