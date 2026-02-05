ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ

Αύριο η μεγάλη απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Με τη δυναμική μηχανοκίνητη πορεία από τα καζάνια του θανάτου στη Δραπετσώνα προς τα καζάνια του Περάματος, που πριν μερικές μέρες κόντεψαν να τινάξουν την Αττική στον αέρα, συνεχίστηκε χθες το απόγευμα η κλιμάκωση του αγωνιστικού σχεδιασμού, ενόψει της αυριανής μεγάλης απεργιακής μάχης σε Πειραιά και Θριάσιο.

Το μηχανοκίνητο κομβόι που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά εξέπεμψε σε όλες τις εργατογειτονιές της περιοχής την απαίτηση «να φύγουν τώρα τα καζάνια του θανάτου», μεταφέροντας μαχητικά το κάλεσμα για την απεργία και τη συγκέντρωση των σωματείων του Πειραιά στις 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στην Ελευσίνα επίσης, η αυριανή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ηρώων.

Στάσεις έγιναν στους χώρους των διαφόρων εταιρειών που βρίσκονται τα καζάνια, για να αποτυπωθεί και εκεί το «έξω τα καζάνια» και το ότι ο λαός της περιοχής «δεν δέχεται να παίζεται η ζωή του κορόνα - γράμματα».

Η μηχανοκίνητη πορεία πέρασε από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου καταδικάστηκε το πολύνεκρο έγκλημα στη Χίο, με θύματα ξεριζωμένους (βλ. σελ. 8-9).

Οργώνουν τους χώρους δουλειάς





Στο μεταξύ, μέχρι και την τελευταία στιγμή συνεχίζονται οι εξορμήσεις και οι περιοδείες από συνδικάτα σε διάφορους χώρους δουλειάς: Στον Επισιτισμό, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, το Εμπόριο, τη Χημική Βιομηχανία, τα τηλεφωνικά κέντρα και αλλού. Τα Συνδικάτα ενημερώνουν και συζητούν με τους εργαζόμενους για την αυριανή απεργία, καλώντας τους να «νεκρώσουν» την παραγωγή, βάζοντας στο στόχαστρο τηνπου

Αλλωστε, αυτή είναι η πραγματικότητα που επικρατεί στα δύο μεγάλα αυτά αστικά κέντρα, που βρίσκονται στο επίκεντρο σκληρών ανταγωνισμών: Οι στρατηγικές υποδομές όπως λιμάνια και ναυπηγεία γίνονται από τη μία πεδία έντασης της εκμετάλλευσης των εργατών για να αυγαταίνουν τα κέρδη, όσο και «αλώνια» όπου ΗΠΑ και Κίνα κονταροχτυπιούνται για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό και από κάθε συζήτηση, σύσκεψη, περιοδεία αποτυπώνεται ο προβληματισμός των εργαζομένων για τους κινδύνους που πολλαπλασιάζονται, με τα συνδικάτα να τους καλούν να μη δείχνουν καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και το κράτος που για τα κέρδη των ομίλων από τη μία ξηλώνουν δικαιώματα και κατακτήσεις και από την άλλη ρίχνουν τη χώρα βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Πυκνώνει το απεργιακό μέτωπο

Παράλληλα με την ανάπτυξη δράσης για την προετοιμασία της απεργίας, πληθαίνουν οι απεργιακές αποφάσεις συνδικάτων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Καταρχάς αποφάσεις για απεργία έχουν πάρει τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και η ΑΔΕΔΥ για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε Πειραιά, Σαλαμίνα και Δυτική Αττική. Ακόμα στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις καλεί η ΠΟΕ ΟΤΑ.

Αποφάσεις έχουν πάρει επίσης:

Τα κλαδικά Συνδικάτα Ενέργειας Αττικής, Οικοδόμων Αθήνας, Μετάλλου Αττικής, Χημικής Βιομηχανίας, Τύπου - Χάρτου, Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών.

Στον Πειραιά τα Σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Ιδιωτικής Υγείας, «Teleperformance», η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό, Επαγγελματιών Οδηγών, των δήμων Περάματος και Κορυδαλλού, των νοσοκομείων «Μεταξά» και Νίκαιας, η ΕΛΜΕ Πειραιά, τα Σωματεία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Κερατσινίου - Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», Σαλαμίνας, Κορυδαλλού - Αγ. Βαρβάρας. Τα Παραρτήματα Πειραιά Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής, Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, Λογιστών, το Σωματείο Καθαριστριών.

Στη Δυτική Αττική, τα Σωματεία ΕΛΠΕ (για τη Δυτική Αττική), Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος», η Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, ΣΕΠΕ «Κώστας Βάρναλης» και «Ηρω Κωσταντοπούλου», των δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας, το νοσοκομείο «Θριάσιο».

Την πανθριασιακή απεργία στηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας.

Ακόμα καλούν δεκάδες μαζικοί φορείς από τις παραπάνω περιοχές και τη Σαλαμίνα. Επίσης, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής έχει απευθύνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε ΕΒΕ και αυτοαπασχολούμενους

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) καλεί τους επαγγελματίες να συμμετέχουν μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις την Παρασκευή 6 Φλεβάρη σε Πειραιά και Ελευσίνα. Αντίστοιχα καλέσματα απευθύνουν η Ενωση Βιοτεχνών Μετάλλου, η Ενωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής, η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας.