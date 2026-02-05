Τραυματισμός εργαζόμενου στο εργοστάσιο της «Metlen»

Ο σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου στο εργοστάσιο αλουμινίου της «Metlen» (όμιλος Μυτιληναίου) στα Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας είναι το νέο περιστατικό που έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των εργατικών «ατυχημάτων» - δυστυχημάτων σε χώρους δουλειάς.

Οπως καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς, «ο συνάδελφος, εργαζόμενος σε εργολαβία εντός των εγκαταστάσεων της "Metlen", κάτω από άγνωστες συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας του καταπλακώθηκε από βαρύ αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύνθλιψη του δεξιού κάτω άκρου» και από καθαρή τύχη δεν υπέστη σοβαρότερο τραυματισμό.

Τονίζει μάλιστα το ΕΚ Λιβαδειάς ότι ο τραυματισμός αυτός έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο εργαζόμενου, επίσης σε εργολαβία εντός της «Metlen», ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέληξε στον δρόμο για το νοσοκομείο.

Το ΕΚ Λιβαδειάς απαιτεί να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του «ατυχήματος», τονίζοντας ότι είναι ευθύνη της εργοδοσίας η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και αποτροπή τέτοιων περιστατικών. Επίσης, να καλυφθούν όλα τα έξοδα νοσηλείας και θεραπειών που θα απαιτηθούν για την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του, και να του αποδοθούν στο ακέραιο τα μεροκάματα για όλο το διάστημα που θα χρειαστεί να λείψει από αυτή.