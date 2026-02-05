ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τώρα και κέντρο τροχαίου υλικού στα σχέδια της ΟΝΕΧ

Τις δραστηριότητές της επεκτείνει η αμερικανική ΟΝΕΧ στη Δυτική Αττική, με επίκεντρο τα ναυπηγεία και τις εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα. Αυτήν τη φορά ανακοίνωσε την ίδρυση της «ONEX Rolling Stock & Integrated Systems» (ONEX RSIS), με στόχο τη δημιουργία κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία στην Ελευσίνα εκδήλωση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ONEX και της κορεατικής εταιρείας «Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd.» (SSRST), με πεδίο δραστηριότητας τον τομέα της σιδηροδρομικής βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβρη ψηφίστηκε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που με σχετική διάταξη δίνει τη δυνατότητα στην ONEX να αναπτύξει μεταξύ άλλων λιμενικές, διαμετακομιστικές και ενεργειακές δραστηριότητες, κάτι που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια μετατροπής του λιμανιού της Ελευσίνας και ευρύτερα του παραλιακού μετώπου της περιοχής σε αντίβαρο στον έλεγχο του ΟΛΠ από την κινεζική COSCO. Μέρος των παραπάνω αποτελεί η αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου σε σύνδεση με τις σχετικές υποδομές, το λιμάνι, το mega logistic hub στο Θριάσιο κ.λπ. Πέρα από τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, η σιδηροδρομική σύνδεση δίνει τη δυνατότητα για μεταφορά καυσίμων όπως LNG, ενώ «τρέχει» και η «Στρατιωτική Σένγκεν», για την «απελευθέρωση» της στρατιωτικής κινητικότητας σε όλο το μήκος και το πλάτος της ΕΕ.

Οπως ανακοινώθηκε μάλιστα στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εντός 12 μηνών ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος θα φτάνει στο κέντρο των εγκαταστάσεων της ONEX στην Ελευσίνα.

«Δημιουργούμε ένα hub που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ούτε μόνο το ιδιωτικό και δημόσιο τροχαίο υλικό της χώρας, αλλά και γειτονικές χώρες: Τις χώρες των Βαλκανίων, τις χώρες του κάθετου άξονα προς τον βορρά, καθώς και της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής», σημείωσε ο πρόεδρος της ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας.

Η δε πρέσβειρα των ΗΠΑ, Γκίλφοϊλ, που - φυσικά - παρευρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με στελέχη της κυβέρνησης, τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ «αξιόπιστων συμμάχων». Επεσήμανε ότι τομείς όπως η ναυπηγική και τα σιδηροδρομικά συστήματα είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, συνδέοντας απευθείας τις επιχειρηματικές μπίζνες με τις πολεμικές εξελίξεις και τους ανταγωνισμούς, και επιβεβαιώνοντας ότι οι υποδομές μπαίνουν στο «μάτι του κυκλώνα».