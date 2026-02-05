ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μιζέρια είναι τα ράντζα εφημερίας - Τέρμα πια στο εμπόριο Υγείας!

Με αγωνιστική κινητοποίηση «υποδέχθηκαν» υγειονομικοί, εργαζόμενοι και φορείς του λαϊκού κινήματος την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με επικεφαλής τον υπουργό Αδωνη Γεωργιάδη, κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιχειρούσε, μέσα από φιέστες εγκαινίων αξονικού τομογράφου και μαστογράφου, να καλλιεργήσει την πλασματική εικόνα «αναβάθμισης», οι εργαζόμενοι ανέδειξαν τη σκληρή πραγματικότητα των ελλείψεων, της υποστελέχωσης και της εντατικοποίησης που βιώνουν καθημερινά.

Στην κινητοποίηση, στην οποία κάλεσε η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ηπείρου (ΕΙΝΗ), συμμετείχαν και στήριξαν το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ και άλλοι φορείς.

Με συνθήματα όπως «Μιζέρια είναι τα ράντζα εφημερίας - τέρμα πια στο εμπόριο Υγείας», «Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός» και «Λεφτά για Υγεία και Παιδεία - όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», απαίτησαν δημόσια, καθολική και δωρεάν Υγεία, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

«Εγκαίνια» στη ...φθορά της Υγείας

Από το αμφιθέατρο του ΠΓΝΙ, όπου με αφορμή την κοπή της πίτας του Νοσοκομείου είχε στηθεί η φιέστα αποθέωσης του υπουργού εμπορίου της Υγείας, ο πρόεδρος της ΕΙΝΗ, Μπάμπης Παππάς, ξεκαθάρισε ότι πίσω από τα εγκαίνια και τα πανηγυρικά χαμόγελα κρύβεται η πραγματική εικόνα της δημόσιας Υγείας. Χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εκδηλώσεις «εγκαίνια στη φθορά της Υγείας», τονίζοντας ότι η διάλυση της Πρόληψης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μετατρέπει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε «αποθήκη περιστατικών» για ολόκληρη την Ηπειρο.





Ανέδειξε τιςσε κρίσιμα τμήματα, κάνοντας λόγο για συνθήκες «μεσαίωνα» στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο, με έκθεση εργαζομένων σε τοξικά και καρκινογόνα υλικά χωρίς επαρκή προστασία. Αναφέρθηκε επίσης σε ακατάλληλους χώρους χημειοθεραπειών και διάλυσης φαρμάκων, χωρίς τις αναγκαίες υποδομές ασφαλείας.

Υπογράμμισε ότι η προσέλευση στο ΠΓΝΙ έχει αυξηθεί κατά 25%-30%, ξεπερνώντας τις 500.000 επισκέψεις, λόγω της υπολειτουργίας των νοσοκομείων σε Αρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Φιλιάτες, ενώ ο νέος οργανισμός του νοσοκομείου απαιτεί τουλάχιστον 90 επιπλέον γιατρούς για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς οι νέες κλίνες. Τάχθηκε ενάντια στην εμπορευματοποίηση της Υγείας, καταγγέλλοντας την είσοδο εργολάβων και τα απογευματινά χειρουργεία.

Ο Γιώργος Πρέντζας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέρθηκε στη στρατηγική της κυβέρνησης για τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος Υγείας με όρους αγοράς. Συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι το μοντέλο χρηματοδότησης με εργαλείο τα DRG μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία σε επιχειρήσεις που πληρώνονται με βάση το «παραγόμενο έργο» και ανταγωνίζονται στην αγορά, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ανέτρεψε τους ισχυρισμούς του υπουργού περί επάρκειας προσωπικού, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες έχουν εκτοξευθεί, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό υπολείπεται δραματικά, με εκτιμήσεις για τουλάχιστον 500 επιπλέον νοσηλευτές. Τόνισε την εργασιακή ανασφάλεια των συμβασιούχων σε καθαριότητα και σίτιση, για τους οποίους δεν δόθηκε καμία σαφής δέσμευση.

Αναφέρθηκε σε σοβαρά κενά ασφάλειας σε τμήματα όπως το βρογχοσκοπικό, το οποίο, παρότι δωρεά, στερείται κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις διοικήσεις.

Χαρακτήρισε «πλάνη» τα εγκαίνια εξοπλισμού που απλώς αντικαθιστά παλιό ή προέρχεται από δωρεές, χωρίς ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση, την ώρα που οι υποδομές καταρρέουν, με προβλήματα σε στέγες, στατική επάρκεια και δάπεδα να παραμένουν εκτός προτεραιοτήτων.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η επίσκεψη του υπουργού είχε καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα, χωρίς απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα των εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβερνητική πολιτική αντιμετωπίζει την Υγεία ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα.