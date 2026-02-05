ΑΘΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Συνδικαλιστές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ θέλουν «ηλεκτρονικό συνέδριο», με fast track διαδικασίες, χωρίς εργάτες!

Κάλεσμα της ΔΑΣ σε όλους τους αντιπροσώπους να διασφαλιστεί ότι θα γίνει πραγματικό εργατικό συνέδριο, με συλλογικές και δημοκρατικές εργασίες

Την υπονόμευση των συλλογικών διαδικασιών και της ουσιαστικής συζήτησης, όπως μεθοδεύουν οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και των ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καταγγέλλει η ΔΑΣ, μετά την απόφαση της πλειοψηφίας της απερχόμενης διοίκησης να διεξάγει τη συζήτηση ...ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο είναι προγραμματισμένο για το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φλεβάρη, με τη ΔΑΣ να αναδεικνύει ότι οι εργασίες διεξάγονται «την ώρα που η επίθεση στους εργαζόμενους εντείνεται σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, όπου τα δικαιώματά τους και τα μέτρα για την προστασία της ζωής τους ψαλιδίζονται, για να ενισχύονται οι επενδύσεις της πολεμικής οικονομίας και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Αυτό επιβεβαιώνει η συζήτηση για το νέο αντεργατικό έκτρωμα για τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις με βάση την "Κοινωνική Συμφωνία" που υπέγραψαν η κυβέρνηση της ΝΔ, ο ΣΕΒ και οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ. Αυτό επιβεβαιώνει και το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο "Βιολάντα", με τις 5 δολοφονημένες εργάτριες.

Κι όμως, σε αυτές τις συνθήκες, αντί όλες οι παρατάξεις να επιδιώκουν να γίνει ένα συνέδριο με μαζική συμμετοχή των αντιπροσώπων της εργατικής τάξης της Αθήνας, με δημοκρατικές διαδικασίες, ανταλλαγής απόψεων, διαπάλης και συλλογικών αποφάσεων που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα και τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, οι παρατάξεις της ΝΔ (ΔΑΚΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ), του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΕ) και των δυνάμεων ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς (ΕΜΕΙΣ, ΕΑΚ) επιδιώκουν τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού συνεδρίου! Δηλαδή χωρίς την ταυτοποίηση με φυσική παρουσία των αντιπροσώπων».

Πρωτοφανές γεγονός για το συνδικαλιστικό κίνημα

Η ΔΑΣ τονίζει ότι πρόκειται για «πρωτοφανές ιστορικά γεγονός, που παρόμοιό του δεν έχει ξαναγίνει σε επίπεδο δευτεροβάθμιου εργατικού συνδικαλιστικού οργάνου. Μια τέτοια εξέλιξη είναι σε αντιπαράθεση και παραβιάζει το καταστατικό του ΕΚΑ. Μια τέτοιου είδους απόφαση από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑ είναι άκυρη και κανείς δεν μπορεί να επιτρέψει να συμβεί. Υλοποιούν χωρίς καμία ντροπή τη βασική επιδίωξη των αστικών κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων να σμπαραλιάσουν τη λειτουργία και τη δράση των συνδικάτων. Κανείς εργαζόμενος και αντιπρόσωπος, με οποιαδήποτε πολιτική και συνδικαλιστική αφετηρία, δεν μπορεί να επιτρέψει να μετατραπούν τα συνδικάτα σε λίστες followers και η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε likes και reactions».

Επιπλέον, η ΔΑΣ ενημερώνει πως το Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Φλεβάρη διαπίστωσε ότι ο αριθμός του Σώματος των αντιπροσώπων ξεπερνά κάθε προηγούμενο των τελευταίων 13 ετών, κάτι που είναι «αποτέλεσμα της σκληρής και βασανιστικής δουλειάς των πρωτοβάθμιων σωματείων για την οργάνωση των εργαζομένων, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, πανδημίας, πολεμικής εμπλοκής, επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και μεγάλων κινητοποιήσεων που συντάραξαν το κέντρο της Αθήνας».

Γι' αυτό και αναδεικνύει την ανάγκη «όλα αυτά να εκφραστούν στις συλλογικές διαδικασίες και αρχαιρεσίες του Συνεδρίου.

Αντί αυτού, οι επικεφαλής των παρατάξεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς επιδιώκουν να μη γίνει καμία συζήτηση των νόμιμα εκλεγμένων και διαπιστωμένων αντιπροσώπων, αλλά μια fast track διαδικασία που θα επικυρώσει άθλιες και αντικαταστατικές μεθοδεύσεις. Μια ηγεσία 20 συνδικαλιστών που πριν λίγους μήνες πέταξε στον δρόμο 50 σωματεία, που έφτασε στο σημείο το ίδιο το ΕΚΑ να μην μπορεί να στεγάσει ούτε μια σύσκεψη συνδικάτου (πόσο μάλλον το Συνέδριό του), τώρα θέλει να αφαιρέσει τον λόγο και τη συμμετοχή από εκατοντάδες αντιπροσώπους. Δεν τους θέλουν εκεί, γιατί δεν θέλουν να καταδικαστεί η αντεργατική πολιτική που υπερασπίζονται, ο κατήφορος στον οποίο έχουν οδηγήσει το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας!

Υπόθεση των εργαζομένων η υπεράσπιση του Συνεδρίου απέναντι σε αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις

Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της Αθήνας, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους που λογοδοτούν σε αυτούς και όχι στα ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, και των ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς, που τους απαξιώνουν και τους υποτιμούν. Ανεξάρτητα από τους προβληματισμούς, τις απόψεις, τις πολιτικές και συνδικαλιστικές διαφορές που υπάρχουν, τους καλούμε να υπερασπιστούν το Συνέδριο του ΕΚΑ από αυτές τις αυθαίρετες και αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις.

Οι αντιπρόσωποι να πάρουν μαζικά μέρος στο 33ο Συνέδριο με βάση το καταστατικό του ΕΚΑ, να συμμετάσχουν, να μιλήσουν, να ανταλλάξουν τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για το τι Εργατικό Κέντρο, τι συνδικάτα, τι κίνημα έχουμε ανάγκη σήμερα.

Για ένα Συνέδριο που θα εκλέξει τη νέα διοίκηση του ΕΚΑ. Που θα το βγάλει από την απαξίωση και την αδράνεια, ανοίγοντας πάλι το ΕΚΑ στα σωματεία και σε όλους τους εργαζόμενους της Αθήνας, πραγματικό αποκούμπι σε κάθε σωματείο και εργαζόμενο που αγωνίζεται για το δίκιο του, εξασφαλίζοντας τις μαζικές, συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία του».