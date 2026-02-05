ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «PHARMATHEN ΑΒΕΕ»

Απεργούν σήμερα για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

Απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον όμιλο της «PHARMATHEN», με το σωματείο τους που οργανώνει τη μάχη να καλεί και σε συγκέντρωση στα γραφεία της εταιρείας στη λεωφόρο Κηφισίας, στις 11 το πρωί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχεδιασμοί μείωσης του προσωπικού και οι περικοπές παροχών, με το Σωματείο να διεκδικεί την υπογραφή επιχειρησιακή ΣΣΕ, την επαναπρόσληψη απολυμένων και μέτρα Υγείας και Ασφάλειας.

Οπως αναφέρεται στο απεργιακό κάλεσμα, σε εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της εταιρείας για συρρίκνωση και μείωση προσωπικού, μπαίνοντας μάλιστα σε καινούρια φάση. Ετσι, μετά τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και το σταμάτημα συμβασιούχων, η νέα ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου στις 20 Γενάρη ότι προχωρά σε εθελούσιες αποχωρήσεις - απολύσεις βάζει πλέον στο στόχαστρο και εργαζόμενους αορίστου χρόνου -μόνιμους. Οι εθελούσιες αφορούν 450 - 500 εργαζόμενους, πάνω από το 25% δηλαδή περίπου του συνόλου του εργατικού δυναμικού, ενώ mail εστάλησαν ακόμα και σε εγκύους ή γυναίκες που πρόσφατα γέννησαν!

«Απέναντι στην ανασφάλεια και τον φόβο», «δεν θα κρατήσουμε στάση αναμονής κι εφησυχασμού. Δεν θα μείνουμε θεατές», σημειώνει το Σωματείο, ξεκαθαρίζοντας πως τώρα «είναι η ώρα της συλλογικής απάντησης, της συσπείρωσης στο σωματείο και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων, της δουλειάς και της αξιοπρέπειάς μας».