Πέμπτη 5 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «PHARMATHEN ΑΒΕΕ»
Απεργούν σήμερα για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους

Απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον όμιλο της «PHARMATHEN», με το σωματείο τους που οργανώνει τη μάχη να καλεί και σε συγκέντρωση στα γραφεία της εταιρείας στη λεωφόρο Κηφισίας, στις 11 το πρωί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχεδιασμοί μείωσης του προσωπικού και οι περικοπές παροχών, με το Σωματείο να διεκδικεί την υπογραφή επιχειρησιακή ΣΣΕ, την επαναπρόσληψη απολυμένων και μέτρα Υγείας και Ασφάλειας.

Οπως αναφέρεται στο απεργιακό κάλεσμα, σε εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της εταιρείας για συρρίκνωση και μείωση προσωπικού, μπαίνοντας μάλιστα σε καινούρια φάση. Ετσι, μετά τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και το σταμάτημα συμβασιούχων, η νέα ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου στις 20 Γενάρη ότι προχωρά σε εθελούσιες αποχωρήσεις - απολύσεις βάζει πλέον στο στόχαστρο και εργαζόμενους αορίστου χρόνου -μόνιμους. Οι εθελούσιες αφορούν 450 - 500 εργαζόμενους, πάνω από το 25% δηλαδή περίπου του συνόλου του εργατικού δυναμικού, ενώ mail εστάλησαν ακόμα και σε εγκύους ή γυναίκες που πρόσφατα γέννησαν!

«Απέναντι στην ανασφάλεια και τον φόβο», «δεν θα κρατήσουμε στάση αναμονής κι εφησυχασμού. Δεν θα μείνουμε θεατές», σημειώνει το Σωματείο, ξεκαθαρίζοντας πως τώρα «είναι η ώρα της συλλογικής απάντησης, της συσπείρωσης στο σωματείο και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων, της δουλειάς και της αξιοπρέπειάς μας».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στόχος η γενική συμπίεση των μισθών στα κατώτατα επίπεδα
Συνδικαλιστές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ θέλουν «ηλεκτρονικό συνέδριο», με fast track διαδικασίες, χωρίς εργάτες!
Δεν είναι «ατυχήματα», είναι προδιαγεγραμμένα εγκλήματα κράτους - εργοδοσίας
 Πρόκληση προς τον λαό τα κυβερνητικά πανηγύρια για την επένδυση
Αύριο η μεγάλη απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Μιζέρια είναι τα ράντζα εφημερίας - Τέρμα πια στο εμπόριο Υγείας!
 Καθήλωση μισθών και τσεκούρωμα δικαιωμάτων
Με την άμεση αντίδραση και την αλληλεγγύη ανακλήθηκε η εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»
Κόβουν και από τα «ψίχουλα» των εργαζομένων για να αυγατίσουν τα κέρδη των μονοπωλίων
 Την Κυριακή 8 Φλεβάρη η σύσκεψη σωματείων και φορέων για την Υγεία
 Διαβάστε σήμερα στην ενότητα «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
Αθλιες συνθήκες διαβίωσης για δεκάδες αλλοδαπούς οικοδόμους
 Τραυματισμός εργαζόμενου στο εργοστάσιο της «Metlen»
 Τώρα και κέντρο τροχαίου υλικού στα σχέδια της ΟΝΕΧ
«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»
 Επικίνδυνη φωτιά σε εργοστάσιο στη Μάνδρα
Ενα ξεχωριστό απεργιακό κάλεσμα σε γονείς από τους δασκάλους των παιδιών τους
 «Μπλόκο» σε προγραμματισμένες εισαγωγές από τη διοίκηση!
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ