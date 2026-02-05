«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»

Η αυριανή μέρα της απεργίας σε Πειραιά και Θριάσιο συμπίπτει με τη Διεθνή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών σε Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία, Γαλλία και Μαρόκο με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Στο πλαίσιο αυτό, απεργίες, διαδηλώσεις και άλλες δράσεις ξεδιπλώνονται από λιμενεργάτες στα εξής 20 λιμάνια των συγκεκριμένων χωρών: Ιταλίας: Παλέρμο, Σαλέρνο, Τσιβιταβέκια, Γένοβας, Λιβόρνο, Τεργέστης, Ραβένας, Ανκόνας, Μπάρι, Κροτόνε. Ελλάδας: Πειραιά, Ελευσίνας. Χώρας των Βάσκων: Μπιλμπάο, Πασάια. Τουρκίας: Αττάλειας, Μυρσίνης. Γαλλίας: Μασσαλίας. Μαρόκου: Ταγγέρης, Καζαμπλάνκας, Σάφι.

Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην ελπιδοφόρα και κοινή δράση των εργατών, που προετοιμάζεται εδώ και καιρό, ενώ ήδη από τις 26 Σεπτέμβρη συνδικάτα λιμενεργατών υπέγραψαν στη Γένοβα τη σχετική διακήρυξη, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο».

Στο κάλεσμά τους ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η απαίτηση να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους συμμάχους του, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, όπως και η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ («ReArm Europe»).