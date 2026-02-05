Πέμπτη 5 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Ενα ξεχωριστό απεργιακό κάλεσμα σε γονείς από τους δασκάλους των παιδιών τους

Με μια όμορφη πρωτοβουλία ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας απευθύνει το δικό του κάλεσμα για την απεργία. Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι απευθύνουν ανοιχτή επιστολή στους γονείς των μαθητών τους, μιλώντας «ως άνθρωποι που ζούμε την ίδια καθημερινότητα, τις ίδιες αγωνίες και τις ίδιες δυσκολίες με εσάς».

Οπως αναδεικνύουν, ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ποιοτική μόρφωση και ελεύθερο χρόνο, παρ' όλα αυτά έρχονται αντιμέτωποι με τεράστιες ελλείψεις και κενά, υπερπληθείς τάξεις, ακατάλληλα κτίρια.

Γι' αυτό και καλούν σε συμμετοχή στην απεργία. Γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να ανεχτούν να βλέπουν να κόβονται λεφτά από την Παιδεία, την Υγεία, ενώ δίνεται πακτωλός χρημάτων για τα κέρδη των εργοδοτών, που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως στα Τρίκαλα ή στα καζάνια στο Πέραμα.

«Απεργούμε γιατί μας αφορά βαθιά το περιεχόμενο του σχολείου. Τι μαθαίνουν τα παιδιά; Μαθαίνουν να σκέφτονται, να αμφισβητούν, να γνωρίζουν την Ιστορία και τους αγώνες του λαού μας και των άλλων λαών; 'Η μαθαίνουν να συνηθίζουν, να αποδέχονται ότι "τίποτα δεν αλλάζει", να προσαρμόζονται χωρίς να διεκδικούν;», τονίζουν στην επιστολή.

Σημειώνουν πως η απεργία δεν είναι μια μέρα χωρίς μάθημα, αντίθετα είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα αξιοπρέπειας, αγώνα, ζωής και ελπίδας.

Και υπόσχονται ότι δεν θα πάνε πίσω τα μαθήματα. Αντίθετα, είναι η Γραμματική εκείνη τη μέρα που διδάσκει πως «το "εμείς" αποκτά νόημα και αξία, είναι Μαθηματικά που βλέπουν τη ζωή μας να έχει αξία και όχι να είναι κόστος, είναι η Γεωγραφία που ο φυσικός πλούτος της χώρας μας δεν είναι στα χέρια λίγων, που η ειρήνη των λαών δεν εξαρτάται από τα παζαρέματα των συνόρων και τις πολεμικές μηχανές που διψούν για ανθρώπινες ζωές. Είναι ο διαρκής αγώνας μας να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών μας σε ένα σχολείο που μορφώνει και δεν εξαντλεί, που ανοίγει δρόμους και δεν κλείνει ορίζοντες».

    

