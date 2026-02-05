ΕΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Πρόκληση προς τον λαό τα κυβερνητικά πανηγύρια για την επένδυση

Τα προκλητικά πανηγύρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την επένδυση στα ΕΑΣ Λαυρίου, την ώρα που ο λαός κινδυνεύει από τις συνέπειες της εμπλοκής της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σφαγεία, και ενώ ειδικά στην περιοχή παραμονεύει ο κίνδυνος μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Οργάνωση Μεσογείων - Λαυρεωτικής του ΚΚΕ.

Συγκεκριμένα, καταδικάζει «απερίφραστα τις δηλώσεις και αναρτήσεις του κ. Μητσοτάκη, που με τον πιο επίσημο τρόπο ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι το Λαύριο θα γίνει το κέντρο της πολεμικής οικονομίας και εμπλοκής, και μάλιστα με τις "ευλογίες" της ΕΕ, αφού μέσω του προγράμματος SAFE θα δοθούν δεκάδες εκατομμύρια για την ανάπτυξη των υποδομών, ανάμεσα στα άλλα και για παραγωγή ΤΝΤ στις εγκαταστάσεις, διαδικασία πολύ επικίνδυνη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστια ευθύνη και απύθμενο θράσος όχι μόνο να υλοποιεί αλλά και να διαφημίζει τις επενδύσεις στο εργοστάσιο των πρώην ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) και τη συγκρότηση νέας εταιρείας μεταξύ του Δημοσίου και του μονοπωλίου της CGS, που εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται ως εργολάβος στο εργοστάσιο.

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι "λεφτά υπάρχουν" όταν πρόκειται να δοθούν για εξοπλιστικές δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της χώρας, αλλά για την ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με προσωπικό και τη δημιουργία δημόσιου δωρεάν νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική δεν περισσεύει ούτε ευρώ!».

«Η όλο και βαθύτερη εμπλοκή στους ανταγωνισμούς και στην πολεμική προετοιμασία της ΕΕ φέρνει κυριολεκτικά τους κινδύνους της πολεμικής εμπλοκής στην πόρτα μας!», συνεχίζει η Οργάνωση του Κόμματος. Και προσθέτει:

«Ο λαός της περιοχής έχει γίνει τους τελευταίους μήνες μάρτυρας του τι πρόκειται να ακολουθήσει με την περαιτέρω εμπλοκή και αύξηση της παραγωγής στο εργοστάσιο. Δεκάδες κοντέινερ με εκρηκτικά πηγαινοέρχονται από το λιμάνι προς το εργοστάσιο, συχνά χωρίς καμία προφύλαξη, μέσα από τον αστικό ιστό, δίπλα από σχολεία και το Κέντρο Υγείας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φορτηγά με τα βλήματα 155 mm που το εργοστάσιο παράγει νυχθημερόν - με ό,τι σημαίνει αυτό για την εντατικοποίηση των εργαζομένων σε αυτήν την επιχείρηση - για να εξοπλίζονται οι στρατοί του ΝΑΤΟ και να σκοτώνονται οι λαοί στα πολεμικά μέτωπα όπου Γης.

Ο κ. Μητσοτάκης λέξη δεν βρήκε να πει για την απαράδεκτη κατάσταση που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για ένα βιομηχανικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ με ανυπολόγιστες συνέπειες, όπως μαρτυρούν μελέτες και έχουμε αναδείξει σε δεκάδες παρεμβάσεις μας. Παραμένει το περιβαλλοντικό έγκλημα της εγκατάλειψης 45 τόνων υγρών εκρηκτικών αποβλήτων και εκατοντάδων άλλων στο χώμα, με πυρκαγιές που ξεσπούν υπό μυστηριώδεις συνθήκες - ακόμα περιμένουμε το πόρισμα από τις 25/10/25 - η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και τα τοπικά τους στελέχη στηρίζουν με χέρια και με πόδια την πολιτική που για το κέρδος μιας χούφτας μονοπωλίων και τη στήριξη της εμπλοκής στους πολέμους δεν λογαριάζει ζωές, την υγεία μας και το περιβάλλον».

«Σε έναν κόσμο που κυριολεκτικά φλέγεται», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΤΟ Μεσογείων - Λαυρεωτικής, καλεί τον λαό να δυναμώσει τους αγώνες του, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, «για να μην αφήσει να συντελεστεί άλλο έγκλημα σε βάρος του». Και απαιτεί:

Να ολοκληρωθεί η οριστική και ασφαλής απομάκρυνση των εκρηκτικών από τις εγκαταστάσεις (υγρά απόβλητα και χώμα) και να εξασφαλιστεί η πλήρης εξυγίανση του εδάφους.

Να σταματήσει η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της μονάδας. Καμία σκέψη για παραγωγή πρωτογενούς ΤΝΤ στη μονάδα.

Η αμυντική βιομηχανία να λειτουργεί αποκλειστικά για τις ανάγκες άμυνας της χώρας, με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για τους εργαζόμενους.

Να σταματήσει άμεσα η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών!