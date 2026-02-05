Διαβάστε σήμερα στην ενότητα «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»

- Αγωνιστικό κάλεσμα της ΔΑΣ για το Συνέδριο του ΕΚΑ κόντρα στις μεθοδεύσεις των δυνάμεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για «ηλεκτρονικές διαδικασίες» και συνέδριο δίχως εργάτες

- Εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα»: «Στο ίδιο έργο θεατές», σε ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο μακελειό. Ο «Ριζοσπάστης» θυμίζει αντίστοιχα αποτρόπαια εργοδοτικά εγκλήματα για τα οποία οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους προειδοποιούσαν

- Αύριο η απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο: Στο «φουλ» οι μηχανές των δεκάδων σωματείων για την επιτυχία της