Πέμπτη 5 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Διαβάστε σήμερα στην ενότητα «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»

- Αγωνιστικό κάλεσμα της ΔΑΣ για το Συνέδριο του ΕΚΑ κόντρα στις μεθοδεύσεις των δυνάμεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για «ηλεκτρονικές διαδικασίες» και συνέδριο δίχως εργάτες

- Εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα»: «Στο ίδιο έργο θεατές», σε ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο μακελειό. Ο «Ριζοσπάστης» θυμίζει αντίστοιχα αποτρόπαια εργοδοτικά εγκλήματα για τα οποία οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους προειδοποιούσαν

- Αύριο η απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο: Στο «φουλ» οι μηχανές των δεκάδων σωματείων για την επιτυχία της

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στόχος η γενική συμπίεση των μισθών στα κατώτατα επίπεδα
Συνδικαλιστές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ θέλουν «ηλεκτρονικό συνέδριο», με fast track διαδικασίες, χωρίς εργάτες!
Δεν είναι «ατυχήματα», είναι προδιαγεγραμμένα εγκλήματα κράτους - εργοδοσίας
 Πρόκληση προς τον λαό τα κυβερνητικά πανηγύρια για την επένδυση
Αύριο η μεγάλη απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Μιζέρια είναι τα ράντζα εφημερίας - Τέρμα πια στο εμπόριο Υγείας!
 Καθήλωση μισθών και τσεκούρωμα δικαιωμάτων
Με την άμεση αντίδραση και την αλληλεγγύη ανακλήθηκε η εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»
Κόβουν και από τα «ψίχουλα» των εργαζομένων για να αυγατίσουν τα κέρδη των μονοπωλίων
 Την Κυριακή 8 Φλεβάρη η σύσκεψη σωματείων και φορέων για την Υγεία
 Απεργούν σήμερα για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους
Αθλιες συνθήκες διαβίωσης για δεκάδες αλλοδαπούς οικοδόμους
 Τραυματισμός εργαζόμενου στο εργοστάσιο της «Metlen»
 Τώρα και κέντρο τροχαίου υλικού στα σχέδια της ΟΝΕΧ
«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»
 Επικίνδυνη φωτιά σε εργοστάσιο στη Μάνδρα
Ενα ξεχωριστό απεργιακό κάλεσμα σε γονείς από τους δασκάλους των παιδιών τους
 «Μπλόκο» σε προγραμματισμένες εισαγωγές από τη διοίκηση!
