ΚΕΡΚΥΡΑ

Αθλιες συνθήκες διαβίωσης για δεκάδες αλλοδαπούς οικοδόμους

Σοβαρές καταγγελίες γιαδεκάδων οικοδόμωνστην περιοχή τουφέρνει στο φως το, μετά από παρέμβαση που πραγματοποίησε.

Οπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Συνδικάτου και του Εργατικού Κέντρου, πάνω από 150 οικοδόμοι από την Κίνα «φιλοξενούνται» στοιβαγμένοι στον προαύλιο χώρο μισογκρεμισμένου κτιρίου, σε πρόχειρες και επικίνδυνες προκάτ εγκαταστάσεις, χωρίς στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. Οι εργαζόμενοι σιτίζονται σε υπαίθριους χώρους, μέσα στο καταχείμωνο, με ρούχα απλωμένα γύρω τους, σε εικόνες που μαρτυρούν συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης.

Το Συνδικάτο καταγγέλλει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και των ελεγκτικών μηχανισμών, που με την αποψίλωση των ελέγχων και το αντεργατικό πλαίσιο δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλοεργολάβους και μεγαλοκατασκευαστές - στη συγκεκριμένη περίπτωση κινέζικη κατασκευαστική εταιρεία - να δρουν ανεξέλεγκτα, με μοναδικό γνώμονα την κερδοφορία, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι συνθήκες αυτές αποτελούν προπομπό γενικευμένης υποβάθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων, μέσα από διακρατικές δουλεμπορικές συμφωνίες που εξασφαλίζουν φθηνό εργατικό δυναμικό, υπονομεύουν την κλαδική Σύμβαση και πιέζουν συνολικά το μεροκάματο προς τα κάτω για όλους τους οικοδόμους, Ελληνες και ξένους.

Το Συνδικάτο απαιτεί άμεση μετεγκατάσταση των εργαζομένων σε ανθρώπινα και σύγχρονα καταλύματα, με ευθύνη της εργοδοσίας, και κινητοποίηση όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών (Επιθεώρηση Εργασίας, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, Υγειονομικές Υπηρεσίες), διασφάλιση μεροκάματου και ασφάλισης μέσω της εφαρμογής της κλαδικής Σύμβασης και για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

«Το εργατικό κίνημα της Κέρκυρας δεν πρέπει να δείξει καμία ανοχή σε πρακτικές που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργατών. Δεν θα δεχτούμε να χτίζουμε υπερσύγχρονα παλάτια και να ζούμε σε σπηλιές», τονίζει χαρακτηριστικά, καλώντας σε οργάνωση και μαζικοποίηση των σωματείων.