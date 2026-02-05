«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Κόβουν και από τα «ψίχουλα» των εργαζομένων για να αυγατίσουν τα κέρδη των μονοπωλίων

Την αμέριστη στήριξη στονενάντια στην επιδίωξη της κυβέρνησης να επιβάλειμετέφερε κλιμάκιο συνδικαλιστών που τους επισκέφτηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, ο Κώστας Ντούρμας από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, ο Γιώργος Κάζας από τη διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, ο Γιάννης Μάντζαρης από το σωματείο στη «Μαΐλης ΑΕ», και ο Νίκος Καράμπελας και η Κωνσταντία Αργύρη από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θήβας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ και το Σωματείο τους βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τις αρχές της εβδομάδας, απαιτώντας να μην προχωρήσουν οι περικοπές στα κεκτημένα τους τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση για να αυξήσει τα κέρδη των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας που λειτουργούν ως «πελάτες» της, καθώς και των εργολάβων που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση έρχεται να περικόψει και να καταργήσει ακόμα και ένα μικρό εφάπαξ ποσό που έπαιρναν οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ με τη συνταξιοδότησή τους, καθώς επίσης την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Να σημειωθεί ότι στους εργαζόμενους της ΕΑΒ, με βάση τους νόμους των μνημονίων που ψήφισαν διαδοχικά ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο, έχουν γίνει περικοπές που σε μέσο όρο ξεπερνούν το 45%, δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό, ενώ δεν έχουν και τη δυνατότητα διεκδίκησης υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Παράλληλα κυριαρχούν οι Συμβάσεις Εργασίας ορισμένου χρόνου, που ξεπερνούν το 50% του προσωπικού, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Μέσα δε από τη στροφή στην πολεμική οικονομία και βιομηχανία, κολοσσοί όπως η αμερικανική «Lockheed Martin», άλλες αντίστοιχες εταιρείες, όπως του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, καθώς και διάφοροι εργολάβοι που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, είναι οι τελικοί κερδισμένοι από τις συμβάσεις εκατομμυρίων που προέρχονται από τον ιδρώτα του λαού.

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων μίλησαν στους εργαζόμενους που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην πύλη των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ. Εξέφρασαν τη στήριξη στα δίκαια αιτήματά τους, καλώντας τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους για να μην περάσει καμία περικοπή στους μισθούς και τα δικαιώματά τους, αντίθετα να παλέψουν όλοι μαζί για να μετατραπούν όλες οι Συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.

Στη συνάντηση που έγινε με μέλη της διοίκησης του Σωματείου ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις και τις περικοπές που προωθεί η κυβέρνηση, επιδιώκοντας ουσιαστικά να εξασφαλιστεί ένα φτηνό και με μεγάλη εξειδίκευση προσωπικό, χωρίς δικαιώματα και με σχέσεις εργασίας με ημερομηνία λήξης, στα «μέτρα» των κερδών των ισχυρών «πελατών» και εργολάβων.

Τονίστηκε ότι κάτω από αυτές τις εργασιακές συνθήκες και σχέσεις οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ κατασκευάζουν έργα με συμφωνίες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τους πολέμους, από τα οποία δεν φτάνει σχεδόν τίποτα στους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Σωματείου μετέφερε την αποφασιστικότητα των εργαζομένων να συνεχίσουν τον αγώνα για να μην περάσουν οι περικοπές, να μετατραπούν όλες οι Συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς.