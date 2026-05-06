ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέο «λάδι στη φωτιά» της σύγκρουσης ρίχνουν οι ΗΠΑ

Σε τροχιά σταθερής κλιμάκωσης βαδίζει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που έχουν εξαπολύσει κατά του Ιράν ΗΠΑ - Ισραήλ και σύμμαχοι, εδώ και δυο μήνες, μετά τη νέα προκλητική «επιχείρηση Ελευθερία» των ΗΠΑ για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέες δηλώσεις χτες ανέφερε πως είναι «μη ικανοποιημένος» από την τελευταία ιρανική πρόταση,«Δεν πρόκειται να φύγουμε νωρίς και να έχουμε αυτού του είδους το πρόβλημα άλλα τρία χρόνια», είπε σε δημοσιογράφους. Στη συνέχεια δεν δίστασε να αναφερθεί απαξιωτικά έναντι του Ιράν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης», αλλά είναι πολύ υπερήφανη για να το πράξει.

Μπροστά στη στοχοπροσήλωση των Αμερικανών ιμπεριαλιστών στο μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της ευρύτερης περιοχής για το ξαναμοίρασμα αγορών, πηγών και οδών Ενέργειας και εμπορίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ άνοιξε τον δρόμο για την έγκριση πώλησης όπλων και πυρομαχικών αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και ΗΑΕ.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που συναντούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στην αντιπαράθεση με το Ιράν, το Πεντάγωνο πασχίζει να παρουσιάσει «επιτυχίες». Σε μία προσπάθεια να πείσει πως έχει αποτέλεσμα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 13 Απρίλη από τον Κόλπο του Ομάν περνώντας τη σύγκρουση σε νέα φάση όξυνσης, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χτες πως το Ιράν «έχει χάσει» περίπου 5 δισ. δολάρια από έσοδα πώλησης πετρελαίου. Εκπρόσωπός του εξήγησε πως έκτοτε οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει «πάνω από 40 σκάφη» που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο ή είναι ιρανικών συμφερόντων και πως περίπου 31 τάνκερ με 53 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου αξίας περίπου 4,8 δισ. δολαρίων «είναι εγκλωβισμένα στον Κόλπο». Από αυτά, τουλάχιστον δύο έχουν καταληφθεί από αμερικανικές δυνάμεις.

Πάντως το Ιράν ανακοίνωσε χτες βράδυ νέα αρχή για τη διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιρανικού τηλεοπτικού δικτύου «Press TV», η νέα αρχή αποκαλείται «Αρχή για τα Στενά στον Περσικό Κόλπο» (Persian Gulf Strait Authority). Το νέο σύστημα προβλέπει ότι όλα τα σκάφη που σκοπεύουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την επίσημη νέα αρχή στο info@PGSA.ir για να ενημερωθούν για τους κανόνες και ρυθμίσεις διέλευσης. Τα πλοία απαιτείται να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους σύμφωνα με το πλαίσιο κανονισμών που θεσπίζει η ιρανική αρχή διαχείρισης των Στενών, ώστε να εξασφαλίσουν άδεια ασφαλούς διέλευσης προτού περάσουν τα Στενά. Το ρεπορτάζ του «Press TV» αναφέρει πως σχετικό νομοσχέδιο προωθείται στο κοινοβούλιο του Ιράν και το οποίο θα απαγορεύει μόνιμα τη διέλευση πλοίων από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ θα θεσπίσει σύστημα τελών διέλευσης για σκάφη μη εχθρικών χωρών.

Προσωρινή... η «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο χαρακτήρισε την «Επιχείρηση Ελευθερία», που ανήγγειλε την Κυριακή ο Πρόεδρος Τραμπ και ξεκίνησε στις 4 Μάη, ως «προσωρινή» και «ξέχωρη» από την επιχείρηση «Επική Οργή» που ξεκίνησε στις 28 Φλεβάρη με την έναρξη των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Με περισσό θράσος χαρακτήρισε «αμυντική» την ιμπεριαλιστική ναυτική και αεροπορική επιχείρηση που έχει στόχο να άρει τον ιρανικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, λέγοντας πως επιδιώκει την «προστασία» εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί. Κατηγόρησε το Ιράν πως είναι ο «επιτιθέμενος» που έχει μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε όπλο επιχειρώντας «να επιβάλλει διόδια». «Είπαμε ότι θα υπερασπιστούμε και θα υπερασπιστούμε επιθετικά, και το έχουμε κάνει απολύτως. Το Ιράν το γνωρίζει, και βασικά, ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει μια απόφαση αν κάτι είναι να κλιμακωθεί σε παραβίαση κατάπαυσης πυρός» είπε.

Εκτίμησε πως στον Περσικό βρίσκονται εγκλωβισμένοι περίπου 22.500 ναυτικοί σε πάνω από 1.550 πλοία και πως τάχα μοναδικός υπεύθυνος για την κατάσταση είναι το Ιράν - και όχι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ που επιτέθηκαν στην Τεχεράνη προκαλώντας τα αναμενόμενα αντίποινα.

Επανέλαβε αρκετές φορές τον ισχυρισμό πως ο στόχος της «προσωρινής» «Επιχείρησης Ελευθερία» είναι «αποκατάσταση της ροής και κίνησης» εμπορικών πλοίων, υποστηρίζοντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο των νότιων Στενών του Ορμούζ και πως μπορούν εκεί να προσφέρουν «προστασία» σε όποια εμπορικά πλοία θέλουν να περάσουν επειδή «θα νιώσουν την αμερικανική ισχύ σε θάλασσα, ουρανό και στον ασύρματο».

Ανέφερε πως «κάθε απειλή αντιμετωπίζεται σοβαρά» και ισχυρίστηκε πως τα «επτά» ιρανικά πλοιάρια που βύθισαν τη Δευτέρα οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν ταχύπλοα των «Φρουρών της Επανάστασης», παρότι λίγη ώρα νωρίτερα οι ιρανικές αρχές κατήγγειλαν πως επρόκειτο για αλιευτικά σκάφη που βομβαρδίστηκαν εγκληματικά προκαλώντας τον θάνατο πέντε Ιρανών πολιτών...

Ο Χέγκσεθ επέμεινε πως «η εκεχειρία δεν τελείωσε», παρά τις προχτεσινές ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ που ήταν αντίποινα για τις απειλητικές κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και κάλεσε άλλες χώρες στην Ευρώπη αλλά και τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Αυστραλία «να κάνουν ένα βήμα μπροστά» και να στηρίξουν την «Επιχείρηση Ελευθερία» των ΗΠΑ.

Ανέφερε πως αυτές οι χώρες έχουν περισσότερη ανάγκη από τις ΗΠΑ τα ανοικτά Στενά του Ορμούζ και ανέφερε πως το Ιράν δεν έχει τον έλεγχο της περιοχής...

Ο Αμερικανός επιτελάρχης, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν φτάσει ακόμη το όριο το οποίο θα απαιτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξαναρχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Κατηγόρησε το Ιράν πως από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απρίλη το Ιράν έχει επιτεθεί «πάνω από 10 φορές» στις αμερικανικές δυνάμεις, προσθέτοντας πως αυτό είναι «κάτω από το όριο» που θα οδηγούσε τις ΗΠΑ σε επανέναρξη του πολέμου. «Το όριο για την επανέναρξη (σ.σ. των εχθροπραξιών) είναι μια πολιτική απόφαση που υπερβαίνει τις αρμοδιότητές μου», είπε.

Ιράν: Ακόμη δεν έχουμε αρχίσει...

Σε αυτό το κλίμα όξυνσης και απειλών ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε χτες για την Κίνα, όπου αναμένεται να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι, για να συζητήσουν διμερή θέματα, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απαντώντας στις επικρίσεις για τα προχτεσινά ιρανικά πυρά στα ΗΑΕ, υπέδειξε ως υπεύθυνες τις ΗΠΑ.

Ανέφερε πως η χώρα του «δεν έχει καν αρχίσει» την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στο Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ»: «Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις ΗΠΑ, την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει».

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της Ενέργειας και εκτίμησε ότι «η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται» στη Μέση Ανατολή.

Αργότερα στην Τεχεράνη το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Fars» μετέδωσε ότι 14 μέλη των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν όταν εξερράγησαν πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί στη βορειοδυτική επαρχία Ζαντζάν.

Σκέψεις για συμμετοχή στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Στη Νότια Κορέα η κυβέρνηση της χώρας ανέφερε πως μελετά το ενδεχόμενο συμμετοχής στην «Επιχείρηση Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ. Ειδικότερα το υπουργείο Αμυνας στη Σεούλ δίχως να δεσμευτεί σε αλλαγή στάσης ανακοίνωσε ότι επιθυμεί «να επανεξετάσει προσεκτικά τη θέση του» για το θέμα με βάση το διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών, τη συμμαχία της με τις ΗΠΑ και την κατάσταση ασφαλείας στην Κορεατική Χερσόνησο.

Η εξέλιξη σημειώθηκε ένα 24ωρο αφότου το νοτιοκορεατικό πλοίο HMM Namu με σημαία Παναμά αντιμετώπισε πυρκαγιά από άγνωστή αιτία.

Παράλληλα Πακιστάν και Ινδία καταδίκασαν τις προχτεσινές ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ, ζητώντας τερματισμό των εχθροπραξιών και λύση μέσω διαπραγμάτευσης.

Το Ιράκ από την άλλη αναφέρθηκε χτες πως άρχισε να προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις έως 33 δολάρια στην τιμή του βαρελιού πετρελαίου σε περίπτωση που οι αγοραστές το φορτώσουν περνώντας από τα ριψοκίνδυνα Στενά του Ορμούζ.

Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κ .Στάρμερ και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν επανέλαβαν τις προτροπές και πιέσεις για εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση. Επιπλέον, ο Γάλλος ηγέτης ανακοίνωσε χτες πως θα επιδίωκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογο Μασούντ Πεζεσκιάν, ώστε να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να αποκλιμακωθεί η ένταση.

Σε αυτό το φόντο, το υπουργείο Αμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε χτες το απόγευμα πως δέχθηκε νέα επίθεση από το Ιράν με drone και βαλλιστικούς πυραύλους, δίχως να γίνουν άμεσα γνωστά αποτελέσματα, θύματα ή τραυματίες.