ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Η επιστροφή σε κανονική κατάσταση θα πάρει χρόνια»

Την πίεση που θα μεγαλώσει για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης περιέγραψε ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος επίτροπος, Νταν Γιόργκενσεν, που είπε ότι από την 28η Φλεβάρη «τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από 30 δισ. ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς να λάβουν επιπλέον προμήθειες» και πρόσθεσε: «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε ακριβώς θα επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και ακόμη κι όταν συμβεί αυτό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, η κατάσταση παραμένει αρκετά σοβαρή».

Ακόμα, υποστήριξε ότι «η παραγωγή φυσικού αερίου, λόγω των καταστροφών που έχουν προκληθεί στις υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, είναι τόσο σοβαρά επηρεασμένη που η αποκατάσταση θα πάρει πιθανότατα χρόνια. Το πετρέλαιο πιθανότατα θα επανέλθει πιο γρήγορα όσον αφορά την παραγωγή, αλλά και πάλι θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση»... Την ίδια στιγμή, κάνοντας λόγο για μια «ασταθή» κατάσταση, είπε ότι χρειάζεται προετοιμασία για όλα τα σενάρια σε προβλήματα εφοδιασμού, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «έχουμε δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο που παρακολουθεί ακριβώς τις ποσότητες καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη (σ.σ. τι εισάγεται, τι εξάγεται, από ποιον)» ώστε «να είμαστε προετοιμασμένοι αν χρειαστεί πολιτική παρέμβαση, ακόμη και σε επίπεδο συντονισμού και ανακατανομής καυσίμων. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί και ελπίζουμε να μη χρειαστεί, αλλά η ελπίδα δεν αποτελεί στρατηγική...».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πάντως, τη Δευτέρα φορτίο ρωσικού αργού πετρελαίου έφτασε στην Ιαπωνία, για πρώτη φορά μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. Το 95% των εισαγωγών πετρελαίου στην Ιαπωνία προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, πράγμα που σημαίνει ότι επείγει πολύ η διασφάλιση εναλλακτικών. Πάντως το συγκεκριμένο φορτίο προερχόταν από το κοίτασμα Σαχαλίνη 2 (νοτιοδυτική περιοχή Ιμάμπαρι) και έργο που τα σχετικά ρεπορτάζ σημείωναν ότι εξαιρείται από τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας.

Στο μεταξύ, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επόμενες πρωτοβουλίες για την «ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα» στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησαν ο Ελληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Οσάμα Μομπάρεζ, ΓΓ του Φόρουμ Φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο (East Mediterranean Gas Forum), όπου συμμετέχουν Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Αίγυπτος, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ιορδανία, ενώ σχετικά πρόσφατα εντάχθηκε και η Γαλλία.