ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Παζάρια για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης

Υπερψηφίστηκε με 281 ψήφους η πρόταση μομφής στην κυβέρνηση Μπολοζάν που κατέθεσαν οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD) και η ευρωσκεπτικιστική AUR

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η κυβέρνηση Μπολοζάν στη Ρουμανία έπεσε χτες, καθώς υπερψηφίστηκε η πρόταση μομφής που κατέθεσαν τοκαι η

Μάλιστα, ενώ απαιτούνταν 233 ψήφοι από το 464μελές κοινοβούλιο, η πρόταση έλαβε 281 «υπέρ».

Θυμίζουμε ότι το PSD συμμετείχε στο κυβερνητικό σχήμα που συγκροτήθηκε μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, μαζί με το φιλελεύθερο PNL (από το οποίο προέρχεται και ο μέχρι πρόσφατα πρωθυπουργός Ιλιε Μπολοζάν), την «Ενωση Σώστε τη Ρουμανία» (USR) και την «Ουγγρική Δημοκρατική Ενωση για τη Ρουμανία» (UDMR), αλλά πριν μερικές μέρες αποχώρησε από αυτό, με παραίτηση και όλων των στελεχών του που συμμετείχαν στο υπουργικό συμβούλιο.

Η πρόταση μομφής μεταξύ άλλων επέκρινε την κυβέρνηση για τον τρόπο μετοχοποίησης κρατικών εταιρειών, την καθυστέρηση μεταρρυθμίσεων για τις οποίες είχε δεσμευτεί (μεταξύ άλλων για «εξορθολογισμό» δημόσιων δαπανών) κ.λπ.

Ο Ι. Μπολοζάν υπερασπίστηκε όσα έγιναν το τελευταίο δεκάμηνο, μεταξύ άλλων τη συνέχιση μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα, με αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και περικοπές συντάξιμων αποδοχών και σε άλλους τομείς του Δημοσίου (όπως στους δικαστικούς). Κατηγόρησε για υποκρισία πολλούς από τους συνυπογράφοντες την πρόταση μομφής, ως υπεύθυνους για προβλήματα που η κυβέρνηση παρέλαβε, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα κινδυνεύει «να χάσει την αξιοπιστία της, να χάσει κονδύλια της ΕΕ».

Από τη μεριά του ο ηγέτης του PSD, Σορίν Γκριντενάου, εξέφρασε την ετοιμότητα του κόμματός του «να βρούμε γρήγορα μια λύση. Εμείς θέλουμε να έχουμε κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν, και όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές».

Ο δε επικεφαλής της USR, Ντόμινικ Φριτς, απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το PSD, λέγοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε στο PSD και στην AUR να γυρίσουν τη Ρουμανία στο παρελθόν».

Η AUR - που έρχεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις - εναντιώνεται στη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και ασκεί κριτική για διάφορα θέματα στην ΕΕ, ενώ ο ηγέτης της, Τζορτζε Σιμιόν, δηλώνει θαυμαστής του κινήματος MAGA (Make America Great Again - «Κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά») του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ. Ακόμα, τάσσεται υπέρ της ένωσης Ρουμανίας - Μολδαβίας.

Νταν: «Συναίνεση για φιλοδυτική κατεύθυνση»

Ο Πρόεδρος της χώρας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε χτες ότι «μια τέτοια στιγμή δεν είναι ευτυχισμένη, σε καμία δημοκρατία, αλλά έχουμε μια δημοκρατική απόφαση του κοινοβουλίου» και ζήτησε «ηρεμία», κρίνοντας σκόπιμο να επισημάνει ότι «η Ρουμανία είναι ένα σταθερό κράτος, οι κρατικοί θεσμοί λειτουργούν».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχει συναίνεση για τη φιλοδυτική κατεύθυνση» της χώρας, «υπάρχει συναίνεση για την ένταξη στον ΟΟΣΑ, υπάρχει συναίνεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2026», τονίζοντας μάλιστα ότι μόλις πριν λίγες μέρες η Βουλή ενέκρινε πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 9 δισ. ευρώ για συμβάσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

«Ξεκινάμε άμεσα διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Θα ξεκινήσω με άτυπες διαβουλεύσεις και όταν οι επιλογές αποκρυσταλλωθούν, θα πραγματοποιήσουμε επίσημες διαβουλεύσεις», είπε, εκτιμώντας ότι δεν είναι πιθανές οι πρόωρες εκλογές και ότι «θα περάσουμε αυτήν την περίοδο με ψυχραιμία».

Θυμίζουμε ότι ο υποψήφιος της AUR είχε κερδίσει στις προεδρικές εκλογές που έγιναν τον Νοέμβρη του 2024, οι οποίες ωστόσο ακυρώθηκαν έπειτα από καταγγελίες για «ρωσική ανάμειξη». Στις νέες εκλογές που έγιναν την άνοιξη ο τότε υποψήφιος του AUR Τζ. Σιμιόν ήρθε πάλι πρώτος, ωστόσο στον β' γύρο επικράτησε ο «φιλοδυτικός» Ν. Νταν.