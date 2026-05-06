ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Παρατείνεται η κράτηση ακτιβιστών του Στολίσκου Sumud

Ισραηλινό δικαστήριο παρέτεινε χτες κατά άλλες 6 μέρες την κράτηση των ακτιβιστών Σαΐφ Αμπου Κέσεκ (από την Ισπανία, με παλαιστινιακή καταγωγή) και Τιάγκο Αβίλα (από τη Βραζιλία), που απήχθησαν κατά το ρεσάλτο από τον ισραηλινό στρατό ανοιχτά της Κρήτης με τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης, την περασμένη βδομάδα, ενώ επέβαιναν σε σκάφη του Στολίσκου για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla).

Αρχικά η κράτηση του Αμπου Κέσεκ και του Αβίλα είχε παραταθεί μέχρι χτες, αλλά το Ειρηνοδικείο του Ασκελόν την παρέτεινε περαιτέρω, μέχρι την Κυριακή 10 Μάη.

Σε αυτό το φόντο, στη Λωρίδα της Γάζας ο στρατός κατοχής συνεχίζει την καταδυνάστευση περίπου 2 εκατ. Παλαιστινίων, με τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων από αεροπορική επιδρομή ισραηλινού drone στην περιοχή Σεΐχ Ραντουάν στην Πόλη της Γάζας. Η επίθεση είχε στόχο ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ δεκάδες Εβραίοι έποικοι εισέβαλαν ξανά στον περίβολο του τεμένους Αλ Ακσα, κάνοντας ταλμουδικές τελετές, παρά τη σχετική απαγόρευση που ισχύει από τον Πόλεμο των Εξι Ημερών του 1967.