Τετάρτη 6 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΙΝΑ
Πολύνεκρο δυστύχημα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Τις διαδοχικές εκρήξεις διαδέχτηκε μεγάλη πυρκαγιά

Xinhua

Τους 26 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη που προχτές, λίγο πριν τις 5 μ.μ., σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής πυροτεχνημάτων της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στην κινεζική επαρχία Χουνάν.

Με βάση τον τελευταίο απολογισμό, οι τραυματίες ήταν 61.

Οπως αναμετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ επικαλούμενα δηλώσεις του επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Εκτακτης Ανάγκης της περιοχής, Ντινγκ Γουέιμινγκ, μια σειρά εύφλεκτες πρώτες ύλες προκάλεσαν αλυσιδωτές εκρήξεις. Πολλά άτομα παγιδεύτηκαν αναζητώντας διεξόδους διαφυγής, ενώ κολώνες και τμήμα της οροφής του κτιρίου κατέρρευσαν φράζοντάς τες.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, την έκρηξη στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ακολούθησαν εντολές των αρχών για προσωρινή διακοπή λειτουργίας και σε άλλες μονάδες του ίδιου κλάδου, στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τμήμα του πληθυσμού εκκένωσε τη γύρω περιοχή.

Η συγκεκριμένη επαρχία θεωρείται βασικός κόμβος της χώρας στην παραγωγή πυροτεχνημάτων. Εκτιμάται ότι εκεί παράγεται το 60% των πυροτεχνημάτων που πωλούνται στην Κίνα και το 70% από όσα η χώρα εξάγει.

Ενημέρωση για τα αίτια της τραγωδίας δεν έγινε, μόνο ανακοινώθηκε ότι θα γίνει έρευνα.

    

