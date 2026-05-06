Τετάρτη 6 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ - ΙΤΑΛΙΑ
Επίσκεψη Ρούμπιο σε Ρώμη και Βατικανό

Θα συζητηθούν «κοινά συμφέροντα ασφαλείας»

Τη Ρώμη και το Βατικανό θα επισκεφτεί την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, σε μια προσπάθεια να «γεφυρώσει» το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της Ουάσιγκτον, του Πάπα Λέοντα και της ιταλικής κυβέρνησης, με φόντο διαφωνίες γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και άλλες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ επέκρινε πρόσφατα με σκληρά λόγια τον Αμερικανό ποντίφικα Λέοντα, αλλά και την κυβέρνηση της Τζ. Μελόνι, ζητώντας περισσότερη στήριξη στον πόλεμο στο Ιράν. Δεν απέκλεισε μάλιστα την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα.

Στο μεταξύ χτες ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στον Πάπα, λέγοντας ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει, το Ιράν, πυρηνικά όπλα. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό».

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με την ηγεσία της Αγίας Εδρας, για να συζητήσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα αμοιβαία συμφέροντα στο Δυτικό Ημισφαίριο, ενώ οι συναντήσεις του με τους Ιταλούς ομολόγους του θα επικεντρωθούν σε κοινά συμφέροντα ασφαλείας και στρατηγική ευθυγράμμιση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Μετά την κατ' ιδίαν ακρόαση, που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει σχεδόν 30 λεπτά, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον δεύτερο στην ιεραρχία της Αγίας Εδρας, τον πρωθυπουργό του Βατικανού καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Την Παρασκευή, αναμένεται να συναντήσει τον Ιταλό ΥΠΕΞ, Αντ. Ταγιάνι, και τον υπουργό Αμυνας Γκ. Κροζέτο, ενώ είναι πιθανό να γίνει δεκτός και από την πρωθυπουργό Τζ. Μελόνι.

Ο 70χρονος Λέων ΙΔ' είχε ήδη δεχθεί τον Ρούμπιο στο Βατικανό τον Μάη του 2025 μαζί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, λίγες ημέρες μετά την εκλογή του ως επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

    
