Το Ισραήλ ισοπεδώνει περιοχές στον νότιο Λίβανο

Με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ και Ευρωπαίων συμμάχων του το Ισραήλ συνεχίζει μεθοδικά την ισοπέδωση χωριών και πόλεων του νότιου Λιβάνου, κάνοντας κουρελόχαρτο την υποτιθέμενη εκεχειρία, που εκπνέει στις 17 Μάη, εκτός κι αν δοθεί νέα παράταση, ενώ επιχειρείται νέος γύρος διαπραγμάτευσης με τη συμβιβασμένη λιβανέζικη ηγεσία, ώστε να συνεχιστούν τα παζάρια μεταξύ Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Βηρυτού.

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού συνέχισαν και χτες τις επιδρομές σε πάνω από 20 χωριά και πόλεις του νότιου Λιβάνου, αλλά και τις ισοπεδώσεις κτιρίων Λιβανέζων αμάχων, συναντώντας σε αρκετές περιοχές την αντίσταση ενόπλων της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινοί στρατιώτες, αγνοώντας επιδεικτικά την εκεχειρία, σκότωσαν τουλάχιστον 12 Λιβανέζους πολίτες και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους, μεταξύ των οποίων δύο στρατιώτες.

Στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού μπαίνουν καθημερινά Λιβανέζοι πολίτες, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να μετρά από τις 2 Μάρτη πάνω από 2.700 νεκρούς, 8.200 τραυματίες και πάνω από 1 εκατ. εκτοπισμένους.

Σε αυτό το φόντο, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις επικρίσεις της Χεζμπολάχ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για την επιλογή του να συνδιαλλαγεί με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο.

Οι εξηγήσεις του Αούν για το παζάρι με το Ισραήλ

Σε νέες δηλώσεις που έκανε χτες στη Βηρυτό ο Αούν ανέφερε ότι ενεργεί «προς το συμφέρον όλου του λαού, και όχι υπέρ μιας συγκεκριμένης ομάδας». Επίσης ότι το μονοπάτι των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ ήταν «η μόνη εναπομείνασα επιλογή, αφότου εξαντλήθηκαν άλλες λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου».

Παραδέχτηκε πως ο λιβανέζικος λαός έχει υποφέρει πολλά, ιδιαίτερα «όσο ο λιβανέζικος στρατός ήταν απών από τον νότο», και υποστήριξε ότι ήρθε η ώρα «να επιστρέψει και να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του, ώστε να είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την ασφάλεια».

Κάλεσε άπαντες να συσπειρωθούν «γύρω από τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας, διαφορετικά οι απώλειες θα επηρεάσουν το σύνολο». Πρόσθεσε ότι «δεν θα πετύχει» όποιος προσπαθήσει να υποκινήσει σεχταριστικές - θρησκευτικές αντιπαραθέσεις ή συγκρούσεις στη χώρα, ότι η «ειρήνη είναι κόκκινη γραμμή» και ότι υπάρχει «επαρκής συνείδηση» στον λαό και στους περισσότερους αξιωματούχους.

Δεν παρέλειψε να καταδικάσει τις προχτεσινές ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της κυβέρνησής του στην εμιρατινή ηγεσία και στον λαό της χώρας «για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων».

Σε αντίθεση με τον Λιβανέζο Πρόεδρο, που προσπάθησε να δικαιολογήσει τη διαπραγμάτευση και τη συνδιαλλαγή με το Ισραήλ, ο Τζιμπράν Μπασίλ, επικεφαλής του «Ελεύθερου Πατριωτικού Κινήματος» (FPM - είναι ο βασικός λιβανέζικος μαρωνίτικος / χριστιανικός σχηματισμός, γύρω από τον οποίο κινείται ο Μπασίλ, γαμπρός και πολιτικός κληρονόμος του τέως Προέδρου του Λιβάνου Μισέλ Αούν), συναντήθηκε χτες στο Αΐν Αλ Τίνιχ με τον πρόεδρο της Βουλής, Ναμπίχ Μπέρι. Εκεί ο Μπασίλ δήλωσε ότι σήμερα «δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τον ισραηλινό πόλεμο και τη συστηματική καταστροφή του νότου, αλλά και τον συστηματικό εκτοπισμό του λαού μας εκεί». Παρατήρησε πως «αυτό μας παρουσιάζει μια μεγάλη πρόκληση», καθώς «δεν αντιμετωπίζουμε έναν περαστικό πόλεμο, αλλά μια σκόπιμη αλλαγή, που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με εσωτερική αλληλεγγύη». Παρατήρησε ότι καθημερινά στον Λίβανο γίνεται «ολοένα και πιο επικίνδυνη» μια εσωτερική «αστάθεια», καλώντας τους πολίτες να επαγρυπνούν ώστε «να προστατεύσουν την ενότητα στη χώρα».

Νωρίτερα η Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την «κατάφωρη ανάμειξη» του Αμερικανού πρέσβη στη Βηρυτό Μισέλ Ισα και ζητώντας από το υπουργείο Εξωτερικών να τον χαρακτηρίσει «ανεπιθύμητο πρόσωπο», λόγω της ανάμειξής του στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.