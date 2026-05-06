ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μονομερή εκεχειρία στις 8 - 9 Μάη ανακοίνωσε η Ρωσία

Ενώ η ρωσική προώθηση στα ουκρανικά εδάφη επιβραδύνεται ή παραμένει στάσιμη εδώ και μήνες

Αντιπαράθεση για μια εκεχειρία έχει ξεσπάσει μεταξύ της ουκρανικής και της ρωσικής πλευράς, που προτάσσουν τα δικά τους προσχήματα, καθώς συνεχίζεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη Ρωσία σε ουκρανικό έδαφος. Το καθεστώς του Κιέβου έχει απειλήσει ότι μπορεί να χτυπήσει τη Μόσχα την ημέρα της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών.

Σε ένα τέτοιο φόντο, φέτος δεν θα συμμετάσχει στην παρέλαση στρατιωτικός εξοπλισμός, ενώ ο ρωσικός στρατός θα τηρήσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μάη, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για να επιδείξει η Ρωσία τις στρατιωτικές της δυνάμεις, λέγοντας παράλληλα ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμα καμία επίσημη πρόταση.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα τηρήσει τη δική της εκεχειρία με τη Ρωσία, το βράδυ της 5ης προς 6 Μάη.

Πάντως η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας με drones και πυραύλους, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους και τραυματίζοντας 31 στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβα.

Στο μεταξύ, χθες η Ουκρανία επεδίωξε να επιτεθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή της ρωσικής πόλης Κιρίσι, στην περιφέρεια Λένινγκραντ.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, στη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 289 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιφέρειες.

Στασιμότητα στη ρωσική προέλαση

Παράλληλα, τα εδαφικά κέρδη για τους Ρώσους έχουν μείνει στάσιμα, και μάλιστα οι Ουκρανοί ανακατέλαβαν 120 τ.χλμ. τον Απρίλη, κάτι που δεν είχε συμβεί από την ουκρανική αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2023, υποστηρίζει το Γαλλικό Πρακτορείο, με βάση στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Η υποχώρηση των δυνάμεων της Μόσχας που αναφέρει το ISW δεν είναι συνολική: Ρώσοι στρατιωτικοί παραμένουν σε θέσεις όπου έχουν διεισδύσει στα 3/4 των περιοχών όπου η Ουκρανία έχει ανακτήσει έδαφος.

Το κέρδος του Κίεβου είναι η συνέχιση της επιβράδυνσης της ρωσικής προώθησης από τον Δεκέμβρη του 2025, σε σημείο που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν κατέγραψαν σχεδόν καμία πρόοδο σε ουκρανικό έδαφος τον Μάρτη.

«Οι ουκρανικές χερσαίες αντεπιθέσεις και τα πλήγματα μέσης εμβέλειας, ο αποκλεισμός της χρήσης των τερματικών Starlink στην Ουκρανία από ρωσικές δυνάμεις τον Φλεβάρη του 2026 και η καταστολή του Telegram από το Κρεμλίνο επιδείνωσαν τα υφιστάμενα προβλήματα στις τάξεις του ρωσικού στρατού», δηλώνει το ISW.

Τον Απρίλη, χωρίς να σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να προωθηθεί σε διάφορα μέρη κατά μήκος της γραμμής του μετώπου: Περίπου 40 τ.χλμ. σε καθεμιά από τις τρεις περιοχές της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και του Ντονέτσκ. Η Ρωσία κατέλαβε μερικά τ.χλμ. ανατολικά του Κραματόρσκ (Ντονέτσκ).

Πάνω από 4 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία η Ρωσία κατέχει λίγο περισσότερο από το 19% της χώρας, εκ του οποίου το 7% στην Κριμαία και στις περιοχές της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς, που ήταν ήδη υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών πριν την εισβολή τον Φλεβάρη του 2022.