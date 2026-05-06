ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Ανησυχία μετά την ανακοίνωση για περικοπές στρατευμάτων των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία απειλεί να αφήσει ένα «κενό» στην «άμυνα» της Γερμανίας και της Ευρώπης, καθώς μια από τις μονάδες που είναι πιθανό να φύγουν είναι μια εξειδικευμένη δύναμη που υποτίθεται ότι θα έφερνε πυραύλους κρουζ Tomahawk στην Ευρώπη.

Εξάλλου, η παράδοση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις ΗΠΑ μπαίνει επίσης στον «πάγο», σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις.

«Η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μην εγκαταστήσει πυραύλους κρουζ στη Γερμανία είναι τελικά επικίνδυνη», δήλωσε ο Μ. Χακβερντί, μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. «Δημιουργεί ένα κενό στην αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας».

Οι Τomahawk θα έδιναν στις χώρες του ΝΑΤΟ τη δυνατότητα να χτυπούν πιο μακριά και πιο δυνατά από οποιονδήποτε πύραυλο διαθέτουν αυτή τη στιγμή η Γερμανία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο μεταξύ, η Ρωσία έχει αναπτύξει από το 2018 πυραύλους μικρού βεληνεκούς Iskander στον θύλακα Καλίνινγκραντ στη Βαλτική.

Ενας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ δήλωσε στο «POLITICO» ότι στα «πυρά μεγάλης εμβέλειας η Ευρώπη εξακολουθεί να μην έχει τις απαραίτητες δυνατότητες».

Μια άμεση επιλογή είναι η Γερμανία να αναβαθμίσει τον Taurus, με βεληνεκές περίπου 500 χλμ. Το Βερολίνο σταμάτησε την παραγωγή του πυραύλου, αλλά σχεδιάζει να επανεκκινήσει την κατασκευή της έκδοσης Taurus Neo.

Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ του Taurus - και παρόμοιων ευρωπαϊκών συστημάτων όπως το γαλλο-βρετανικό SCALP/Storm Shadow - και του Tomahawk, με εμβέλεια 1.600 χλμ., είναι σημαντικό, δηλώνει ο Φ. Χόφμαν, ερευνητής στο Πυρηνικό Εργο του Οσλο.

Ο Γερμανός υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους έχει κάνει επίσημο αίτημα στον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ από το περασμένο καλοκαίρι σχετικά με την αγορά αμερικανικών συστημάτων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι έχει απαντήσει η Ουάσιγκτον.

Μια μακροπρόθεσμη επιλογή είναι η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση Κρούσης Μεγάλης Εμβέλειας, μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός πυραύλου με εμβέλεια άνω των 2.000 χλμ.

ΕΕ: «Ολα πάνω στο τραπέζι» για τους δασμούς

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο», επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον για αύξηση των δασμών εισαγωγής ευρωπαϊκών οχημάτων στο 25%, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι «όλα είναι στο τραπέζι» και η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει για να απαντήσει.

Ο «εμπορικός πόλεμος» κλιμακώνεται καθώς βαθαίνει το ρήγμα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ, σε μια σειρά «μέτωπα» και ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αύξηση των δασμών, τιμωρώντας τους Ευρωπαίους «συμμάχους» επειδή δεν «συνέβαλαν» στα σχέδια των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και επειδή καθυστερούν στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζ. Γκριρ, είχε συνομιλίες το περασμένο Σαββατοκύριακο με αξιωματούχους του εμπορίου της ΕΕ και της Γερμανίας, «για να τους βοηθήσω να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτό και να τους υπενθυμίσω όλες τις συζητήσεις που είχαμε σχετικά με τη συμμόρφωσή τους».

«Υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και πρέπει να γίνουν σεβαστές», διαφορετικά «αν οποιαδήποτε χώρα απειληθεί με δασμούς, η ΕΕ διαθέτει μέσα που πρέπει να ενεργοποιηθούν. Οπότε ναι, όλα είναι στο τραπέζι», επισήμανε ο Εμ. Μακρόν.

Η ένταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις αμερικανικές αποφάσεις για διεύρυνση δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα που περιέχουν χάλυβα, γεγονός που, σύμφωνα με Βρυξέλλες, επηρεάζει σχεδόν το ήμισυ των ευρωπαϊκών εξαγωγών στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, οι διαβουλεύσεις εντός της ΕΕ συνεχίζονται με στόχο την επικύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας μέχρι τον Ιούνη.

Από την πλευρά του και ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου, Ν. Φορισιέ, προειδοποίησε ότι «θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας, ειδικά αν υπάρξουν υπερβολικές απειλές για την οικονομία μας ή τα στρατηγικά βιομηχανικά μας συμφέροντα - για παράδειγμα στον χάλυβα - δεν θα είμαστε πλέον αφελείς».

Ο Γάλλος υπουργός αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Υπατο Εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το Διεθνές Εμπόριο Τζ. Γκριρ, ενώ παράλληλα το Παρίσι φιλοξενεί συζητήσεις στο πλαίσιο του G7.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ βρίσκεται στα τελικά στάδια εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες από την πλευρά των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στο ζήτημα των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο.