ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Κρίσιμο θέμα η ανάδειξη των ενιαίων ταξικών συμφερόντων των εργατών

Καθώς οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στη Μέση Ανατολή φουντώνουν και το ματοκύλισμα των λαών της εξαπλώνεται αμείωτα, η οργάνωση της αυτοτελούς πάλης της εργατικής τάξης ενάντια στους ταξικούς της αντιπάλους γίνεται καθήκον πρώτης γραμμής για τα συνδικάτα.

Ο «Ριζοσπάστης» είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη δύσκολη αλλά πολύτιμη αυτή μάχη με τον Μωχάμετ Μπλάιντι, γραμματέα της Ομοσπονδίας Νέων Συνδικάτων Παλαιστίνης, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στη χώρα μας για να συμμετάσχει στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ.

Ακολουθεί η συζήτηση του «Ριζοσπάστη» με τον συνδικαλιστή:

- Σε συνθήκες εξάπλωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη στην περιοχή σας;

- Στην Παλαιστίνη οι εργάτες υφίστανται διπλή εκμετάλλευση. Αφενός καπιταλιστική (η λεηλασία της υπεραξίας τους), αφετέρου αποικιακή (ως αποτέλεσμα της ισραηλινής κατοχής και της αποδιάρθρωσης της οικονομίας).

Στον αραβικό κόσμο υπάρχει μια στρέβλωση της ταξικής συγκρότησης, που πηγάζει από την εξάρτηση από τον παγκόσμιο καπιταλισμό: Διαβατήρια συνδεδεμένα με ξένες χώρες, αδύναμη βιομηχανία, εκτεταμένη επισφαλής εργασία. Ο ιμπεριαλισμός μέσα από την οικονομική εξάρτηση και τους πολέμους έχει διαμορφώσει αυτήν την πραγματικότητα, αποδυναμώνοντας την εργατική τάξη και στερώντας της τις δυνατότητές της. Κατά συνέπεια, οι εργάτες βιώνουν εκμετάλλευση και περιθωριοποίηση, και ο αγώνας τους παίρνει τη μορφή μιας σύνθετης πάλης, κοινωνικής, εθνικής, στρατιωτικής, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Παλαιστίνης.





- Οι στόχοι του ταξικά προσανατολισμένου εργατικού κινήματος στην Παλαιστίνη και στην αραβική περιοχή απορρέουν από τη θέση του ως εργαλείου πάλης στα χέρια της εργατικής τάξης, και όχι απλώς ως ενός μεταρρυθμιστικού πλαισίου. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να συνοψιστούν σύντομα και ουσιαστικά ως εξής:

Σύνδεση της ταξικής πάλης με τον εθνικό αγώνα στην Παλαιστίνη: Στήριξη της αντοχής και της αντίστασης απέναντι στην κατοχή.

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων: Δίκαιοι μισθοί, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και εργασιακή ασφάλεια.

Οργάνωση της εργατικής τάξης: Οικοδόμηση ανεξάρτητων συνδικάτων και ανύψωση της ταξικής συνείδησης.

Αντιπαράθεση με την εκμετάλλευση και την εξάρτηση: Αντίσταση στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης και στην ιμπεριαλιστική ηγεμονία.

Κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης: Δίκαιη κατανομή του πλούτου και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες.

- Σε αυτό το πλαίσιο, ποια είναι η σημασία της διεθνούς διάστασης των εργατικών αγώνων; Επίσης, τι σημασία είχε η συμμετοχή σας στη Διάσκεψη του ΠΑΜΕ;

- Μέσα στις συνθήκες της κλιμακούμενης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας, η διεθνής διάσταση των αγώνων της εργατικής τάξης αποκτά στρατηγική σημασία, που μπορεί να συνοψιστεί στα εξής: Οι εργαζόμενοι σε διαφορετικές χώρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ίδιες πολιτικές της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης (ιδιωτικοποιήσεις, λιτότητα, περιθωριοποίηση), γεγονός που καθιστά τον αγώνα τους αλληλένδετο.

Απαραίτητη είναι η αντιπαράθεση με το διακρατικό - πολυεθνικό κεφάλαιο. Οι πολυεθνικές εταιρείες δρουν σε παγκόσμιο επίπεδο, επομένως η αντιπαράθεση μαζί τους απαιτεί διεθνή συντονισμό.

Η ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης σημαίνει στήριξη των αγώνων των λαών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται υπό κατοχή, όπως ο παλαιστινιακός λαός, κάτι που ατσαλώνει την αντοχή και τη δύναμη των εργαζομένων.

Επίσης, σημαντική είναι η ανταλλαγή οργανωτικής και αγωνιστικής πείρας, η αξιοποίηση της πείρας διαφορετικών εργατικών κινημάτων συμβάλλει συνολικά στην ισχυροποίηση της πάλης. Εκτιμάμε πολύ τη συμμετοχή στη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στη χώρα σας, την επαφή με το ζωντανό μαχητικό εργατικό κίνημα. Μας δόθηκε η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή των Παλαιστίνιων εργαζομένων, να σπάσει η απομόνωση του παλαιστινιακού εργατικού κινήματος, να αποκαλυφθούν οι πρακτικές της κατοχής, να αναδειχθούν η πραγματική κατάσταση των εργαζομένων υπό κατοχή, οι πολιτικές εκμετάλλευσης και καταπίεσης.

Ταυτόχρονα μας δόθηκε η δυνατότητα να ενισχύσουμε τους δεσμούς με προοδευτικά συνδικάτα και εργατικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο.

Επιβεβαιώθηκε ο διεθνιστικός χαρακτήρας του αγώνα, αναδείχθηκε ότι η υπόθεση των Παλαιστίνιων εργατών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παγκόσμιου αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και στον ιμπεριαλισμό.

Η συμμετοχή της αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας Νέων Συνδικάτων Παλαιστίνης, συνολικά της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας στη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του παλαιστινιακού εργατικού κινήματος, και για την επιβεβαίωση της αρχής ότι η ουσιαστική απελευθέρωση των εργαζομένων μπορεί να κατακτηθεί μόνο μέσα από έναν ενιαίο, διεθνιστικό αγώνα.