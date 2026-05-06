ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Νέο στρατιωτικό πλήγμα από τις ΗΠΑ

Αλλα δύο άτομα σκοτώθηκαν μετά το νέο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της επιχείρησης που άρχισαν τον Σεπτέμβρη στο όνομα της «αντιμετώπισης των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών». Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου για τη Νότια Αμερική (μεικτού) διοικητηρίου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, «το πλοίο κινούνταν σε γνωστές διαδρομές ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών». Εχοντας αναλάβει αυτόκλητα ρόλο «χωροφύλακα» των διακινητών ναρκωτικών, η Ουάσιγκτον στη πραγματικότητα επιδιώκει να προωθήσει τη γεωπολιτική ατζέντα με την οποία θέλει όχι απλά να διαφυλάξει, αλλά να αναβαθμίσει τον ρόλο της σε Κεντρική και Νότια Αμερική, όπου τα τελευταία χρόνια η Κίνα επιταχύνει γοργά τη διείσδυσή της.

Θυμίζουμε ότι με πρόσχημα την «αντιμετώπιση της ναρκω-τρομοκρατίας» σχεδιάστηκε και η απαγωγή Μαδούρο στη Βενεζουέλα, όπου τη στρατιωτική επίθεση της 3ης Γενάρη ακολούθησε μια «νέα περίοδος» στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Καράκας, με επαναδιαπραγμάτευση και αναθέρμανση της διμερούς συνεργασίας στην Ενέργεια κ.λπ.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, παρευρέθηκε πρόσφατα με τον Κολομβιανό ομόλογό της, Γκουστάβο Πέτρο, στην υπογραφή συμφωνίας με την οποία οι δύο χώρες θα αναπτύξουν «κοινή προσπάθεια, με συντονισμό σε βάθος, για να απαλλάξουν τους λαούς στα σύνορα από τις μαφίες που είναι αφοσιωμένες σε διάφορες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ξεκινώντας από την κοκαΐνη, την παράνομη εξόρυξη και εμπορία χρυσού, την εμπορία ανθρώπων, τις σπάνι Ντέλσι ες γαίες». Ο Πέτρο - ο πρώτος αρχηγός κράτους σε επίσημη επίσκεψη στη Βενεζουέλα μετά την 3η Γενάρη - δήλωσε ότι «οι δύο χώρες μας δεσμεύονται να καταρτίσουν (...) στρατιωτικά σχέδια, καθώς επίσης να δημιουργήσουν αμέσως μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών». Από τη μεριά της η Ροντρίγκες είπε ότι Καράκας και Μπογκοτά μοιράζονται «προσέγγιση πολύ σοβαρή, ολοκληρωμένη για το πού πρέπει να είναι ο αγώνας εναντίον των εγκληματικών συμμοριών».