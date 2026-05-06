ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Με φόντο την αναμόρφωση διαφόρων συμμαχιών στη Λατινική Αμερική

Προβάδισμα στον σοσιαλδημοκράτη γερουσιαστή(με 44,3%) δίνει δημοσκόπηση που δημοσίευσε η S.Galan για τις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στιςστηνμε φόντο την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τη γεωπολιτική επιρροή στη Λατινική Αμερική, όπως επιβεβαίωσε χαρακτηριστικά και η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα (3 Γενάρη), αλλά και διάφορες αναδιατάξεις συνεργασιών των ΗΠΑ με χώρες της περιφέρειας.

Ακολουθούν ο συντηρητικός υποψήφιος, επιχειρηματίας Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέγια, με 21,5%, και η θεωρούμενη από πολλούς «σκληρή δεξιά» υποψήφια Παλόμα Βαλέντσια, με 19,8%.

Αν ένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων, θα διεξαχθεί β' γύρος στις 21 Ιούνη.

Ο Ι. Σεπέδα, γιος του δολοφονημένου ηγετικού στελέχους του ΚΚ Κολομβίας και γερουσιαστή Μανουέλ Σεπέδα, θεωρείται διάδοχος του σημερινού Προέδρου, σοσιαλδημοκράτη Γκουστάβο Πέτρο, που μαζί με άλλους Λατινοαμερικανούς ηγέτες (π.χ. την επικεφαλής της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ) διαφοροποιήθηκαν από επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ, από τη σκοπιά των συμφερόντων της ντόπιας αστικής τάξης.

Ενδεικτική του πλαισίου μέσα στο οποίο (και) ο Πέτρο διαπραγματεύτηκε τη σχέση της Κολομβίας με τις ΗΠΑ ήταν η επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο αρχές Φλεβάρη, μετά την οποία ο Τραμπ δήλωσε (θετικά) «έκπληκτος». Ο ίδιος ο Πέτρο μίλησε τότε για μια συνάντηση «πάνω απ' όλα θετική», προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν ως «ελεύθεροι» άνθρωποι, για τα «χειροπιαστά προβλήματα» και για έναν «κοινό δρόμο». Αναγνωρίζοντας μεν διμερείς διαφωνίες, ο Κολομβιανός ηγέτης είχε αποτιμήσει τη συνάντησή τους εκτιμώντας ότι «γεννιέται ένας δρόμος όπου μπορούν να συναντηθούν διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά καθεστώτα, διαφορετικοί τρόποι σκέψης, διαφορετικές δυνάμεις».

Χαρακτηριστική είναι και η απόφαση της Ουάσιγκτον για τη διαγραφή του Πέτρο από τη λεγόμενη «λίστα Κλίντον» (που συντάχθηκε τη δεκαετία του 1990) με άτομα κατά των οποίων η Ουάσιγκτον επιβάλλει περιορισμούς, επειδή τους κατηγορεί για διασυνδέσεις με διακινητές ναρκωτικών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ας σημειωθεί ότι η ένοπλη οργάνωση ELN ανακοίνωσε την ετοιμότητά της για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά αφού αναλάβει καθήκοντα η επόμενη κυβέρνηση. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις είχαν ανασταλεί τον Γενάρη του 2025.

Την περασμένη βδομάδα σε ανάρτησή του ο Πέτρο ανέφερε ότι «αν ο ELN αποφάσιζε να καταστρέψει μαζί μας τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, θα άνοιγαν νέοι δρόμοι για την ειρήνη», αλλά η οργάνωση τον κατηγορεί ότι αθέτησε δεσμεύσεις του, για να εξασφαλίσει «στρατιωτικά πλεονεκτήματα».