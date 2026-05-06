ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ - ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Ευρωπαϊκό γεωπολιτικό «μπάσιμο» για να μειωθεί η επιρροή της Ρωσίας

Στενεύει ο «κλοιός» του γεωπολιτικού ανταγωνισμού γύρω από την Αρμενία, με την ΕΕ να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και να μειώσει την επιρροή της Ρωσίας στον Νότιο Καύκασο.

Χτες ΕΕ και Αρμενία είχαν την πρώτη τους σύνοδο κορυφής στο Γερεβάν, όπου προχθές είχε πραγματοποιηθεί και η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με δεκάδες ηγέτες να στέλνουν το μήνυμα ότι «θα βοηθήσουν» τη χώρα του Καυκάσου να απομακρυνθεί από τη Ρωσία.

«Η Ευρώπη είναι ο πιο φυσικός εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο» και η «κλίση της Αρμενίας είναι ευρωπαϊκή», τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αρμενία από την Κυριακή.

Κατά τον ίδιο «αυτή είναι και η κλίση της Γεωργίας», όπου επί του παρόντος βρίσκονται φιλορωσικές δυνάμεις στην εξουσία, ενώ «η σχέση με το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να επανεξεταστεί». Η περιοχή «μπορεί να γίνει σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής», είπε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε επίσης μια μακρά αναφορά υπέρ της Ευρώπης απέναντι στις λογικές «αυτοκρατοριών», ιδίως της Ρωσίας, ενώ επανέλαβε και την έκκλησή του για μια «νέα συμμαχία, έναν συνασπισμό ανεξάρτητων κρατών που πιστεύουν στη διεθνή τάξη». «Ακόμα και αυτοί που θεωρούσαμε συμμάχους μας καταλήγουν να λένε ότι προτιμούν το δίκαιο του ισχυρότερου από το διεθνές δίκαιο», είπε ο Μακρόν αφήνοντας αιχμές προς τις ΗΠΑ.

«Πολλοί πίστευαν εδώ και καιρό ότι το πεπρωμένο της Αρμενίας είναι δυνατό μόνο υπό την αιγίδα της Ρωσίας», είπε ο Μακρόν και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εγκατέλειψε τη «σύμμαχο» Αρμενία στους πολέμους με το Αζερμπαϊτζάν. Ο μαζικός εκτοπισμός Αρμενίων από το Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά τις επιθέσεις του Αζερμπαϊτζάν το 2020 και το 2023, στις οποίες η Ρωσία δεν παρενέβη, «έδειξε ότι η υπόσχεση της Μόσχας για ασφάλεια ήταν ψευδής», είπε ο Μακρόν και αντέτεινε πως το «πεπρωμένο» της χώρας είναι στην Ευρώπη.

Υπογραφή συμφωνιών και υπαινιγμοί για ένταξη στην ΕΕ

Η χτεσινή σύνοδος χαρακτηρίστηκε ως «κρίσιμο βήμα στον σταδιακό επαναπροσανατολισμό της Αρμενίας προς τη Δύση» και ευκαιρία να ενισχυθούν οι «θέσεις» της ΕΕ στην περιοχή, κυρίως στους τομείς της συνδεσιμότητας, της Ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής συνεργασίας.

Παρουσία της προέδρου της Κομισιόν, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα, υπεγράφησαν πολλές συμφωνίες σε μεταφορές, Ενέργεια, ασφάλεια και οικονομική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη, η ΕΕ έχει διαθέσει μέσα σε δυο χρόνια 30 εκατ. ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις της Αρμενίας.

Εξάλλου η ΕΕ πρόσφερε στο Γερεβάν βίζα και απελευθέρωση του εμπορίου.

Η ΕΕ θα «βοηθήσει» επίσης την Αρμενία «να αντισταθεί καλύτερα στις κρίσεις και να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση», ενόψει των βουλευτικών εκλογών τον επόμενο μήνα στις οποίες ενδέχεται να επικρατήσουν φιλορωσικά κόμματα.

Ο Μακρόν συμμετείχε με τον Αρμένιο πρωθυπουργό Ν. Πασινιάν στο φόρουμ «Διάλογος του Γερεβάν». Στο πλαίσιο αυτής της επίδειξης υποστήριξης βρίσκεται το ζήτημα ενός πιθανού μελλοντικού αιτήματος της Αρμενίας να ενταχθεί στην ΕΕ. Πέρσι η Αρμενία υιοθέτησε νόμο με τον οποίο δηλώνει επίσημα την πρόθεσή της να υποβάλει αίτημα ένταξης στην ΕΕ.

Πάντως η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι θα ήταν «αδύνατο» για την Αρμενία να ενταχθεί στην ΕΕ, δεδομένων των πολύ στενών δεσμών της με τη ρωσική οικονομία, τη συμμετοχή της στην Ευρασιατική Οικονομική Ενωση και τη στρατιωτική «συμμαχία» τον Οργανισμό Συνθήκης για τη Συλλογική Ασφάλεια (CSTO).