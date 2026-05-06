ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΙΟΥ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου παραμένει το πλοίο

ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού (τα 2 επιβεβαιωμένα, τα 5 ύποπτα) στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο «Hondius», στο οποίο επιβαίνουν περίπου 150 άτομα - 88 ταξιδιώτες και 59μελές πλήρωμα - από συνολικά 23 χώρες του κόσμου (στην πλειοψηφία τους από Βρετανία, ΗΠΑ και Ισπανία).

Μεταξύ των 7 ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι 3 άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και 3 που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, εξήγησε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού.

Οι 3 νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.

Το πλοίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή τον Μάρτη και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου - οι αρχές του οποίου ζήτησαν προληπτικά να μη ρίξει άγκυρα σε λιμάνι της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της η πλοιοκτήτρια εταιρεία «Oceanwide Expeditions» υποστήριξε ότι «η ατμόσφαιρα στο πλοίο παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά να είναι ψύχραιμοι», προσθέτοντας ότι εργάζεται για τον έλεγχο και την αποβίβαση των επιβατών και εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη της Ισπανίας.

Ο Οργανισμός αναφέρει ότι ο κίνδυνος από τον χανταϊό για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός (μεταδίδεται συνήθως από μολυσμένα τρωκτικά).

Ο 70χρονος Ολλανδός που νόσησε πρώτος πέθανε στις 11 Απρίλη και η σορός του παρέμεινε στο πλοίο μέχρι 24 Απρίλη, όταν αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη (βρετανική κτήση στον νότιο Ατλαντικό), με την 69χρονη σύζυγό του να συνοδεύει τη σορό στον επαναπατρισμό της. Ο ΠΟΥ αναζητεί επιβάτες της πτήσης στην οποία επέβαινε η 69χρονη όταν ταξίδεψε από την Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, όπου και πέθανε σε νοσοκομείο.