ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Συνεχείς απειλές και εκβιασμοί από τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμακώνουν τις επιθετικές κινήσεις κατά του Ιράν εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας, επαναφέροντας τις απειλές ότι θα το οδηγήσουν στην πλήρη καταστροφή, καθώς η ιρανική ηγεσία αρνείται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους όρους που επιχειρούν να της επιβάλουν, κάτι που παρά τους σχεδόν 2 μήνες πολέμου δεν μπόρεσαν να πετύχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Χτες το βράδυ μετά από αρκετές μέρες αναφέρθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, και σύμφωνα με ορισμένα ιρανικά ΜΜΕ ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα απέναντι σε «εχθρικούς στόχους». Ακολούθησε αντίδραση ισραηλινών ΜΜΕ, που επικαλούμενα Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο διευκρίνισαν ότι «το Ισραήλ δεν χτυπά το Ιράν».

Την ίδια ώρα παραμένουν οι διπλωματικές διεργασίες για δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στους διαπραγματευτές των ΗΠΑ - Ιράν, με τον Πακιστανό υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί να εκφράζει ελπίδα για «θετική πρόοδο από τη μεριά του Ιράν», μετά τη συνάντησή του με την Αμερικανίδα επιτετραμμένη Νάταλι Μπέικερ.

Ο Νακβί διαβεβαίωσε για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν προς τις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ιράν ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός των πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ.

Το ίδιο 24ωρο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τις απειλές και τις πιέσεις για κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης στα Στενά του Ορμούζ. Δεν δίστασε να προβάλει τον ανυπόστατο ισχυρισμό περί αμερικανικού «ελέγχου» των Στενών, υποστηρίζοντας ότι αυτά θα παραμένουν «κλειστά» μέχρι το Ιράν να κάνει μια συμφωνία (με τους όρους της Ουάσιγκτον).

Χτες το απόγευμα διέταξε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό «να πυροβολήσει και να σκοτώσει» ιρανικά σκάφη, «μικρά ή μεγαλύτερα», που ναρκοθετούν τα νερά του Ορμούζ.

Είχε προηγηθεί ρεπορτάζ της εφημερίδας «Washington Post» σύμφωνα με το οποίο θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις εξουδετέρωσης ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ. Οι ρεπόρτερ της εφημερίδας επικαλέστηκαν τρεις αξιωματούχους κατά τους οποίους μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου «ενημερώθηκαν ότι το Ιράν μπορεί να έχει βάλει 20 ή και περισσότερες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με πηγή στο Πεντάγωνο «ορισμένες τις έβαλαν στο νερό εξ αποστάσεως, χάρη στην τεχνολογία GPS», κάτι που περιπλέκει τον εντοπισμό τους. Αλλες φέρεται να «ποντίστηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις με τη βοήθεια μικρών σκαφών».

Χτες το βράδυ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, μιλώντας στο BBC, διέψευσε ότι θα χρειαστούν έξι μήνες για να απομακρυνθούν όλες οι νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε χτες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατηύθυναν 33 πλοία από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν στις 13 Απρίλη.

Πεζεσκιάν: Χαιρετίζουμε τον διάλογο, αλλά οι ΗΠΑ αθετούν δεσμεύσεις

Αμεση ήταν η ιρανική αντίδραση. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του χαιρετίζει «τον διάλογο και τη συμφωνία», αλλά η συνεχής αθέτηση δεσμεύσεων από την Ουάσιγκτον, ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και οι στρατιωτικές απειλές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια.

«Αυτά παραμένουν τα κύρια εμπόδια για γνήσιες διαπραγματεύσεις», εξήγησε ο Ιρανός Πρόεδρος, καλώντας τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν «την ατέλειωτη υποκριτική ρητορική και τις αντιφάσεις λόγων και έργων».

Πάνω από 10,7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου εξήγαγε το Ιράν

Οσο η κυβέρνηση Τραμπ καμώνεται ότι «ελέγχει» τα Στενά του Ορμούζ ή ότι έχει το «πάνω χέρι» πριν την πιθανή επόμενη φάση σύγκρουσης, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων «Vortexa» ανακοίνωσε πως το Ιράν πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ πάνω από 10,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταξύ 13 και 21 Απρίλη.

Ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου, Χαμιντρέζα Χατζιμπαμπαεΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» δήλωσε χτες ότι εισπράχθηκαν και τα πρώτα έσοδα από τα τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, καθώς τα χρήματα κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια δήλωση μετέδωσαν και άλλα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης, χωρίς άλλες πληροφορίες.

Στις 30 Μάρτη, πάντως, αρμόδια επιτροπή του ιρανικού κοινοβουλίου είχε εγκρίνει νομοσχέδιο για την επιβολή τελών διέλευσης από τα Στενά Του Ορμούζ, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν είχε ψηφιστεί από την Ολομέλεια.

Νέα προειδοποίηση από την ΙΕΑ

Νέα προειδοποίηση για κλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης σε διεθνές επίπεδο απηύθυνε χτες ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ. Οπως είπε, «ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ιστορία». Προέβλεψε δε ότι θα δούμε «καθοδικές πιέσεις στη ζήτηση ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών, και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω μέτρων που λαμβάνουν ή θα λάβουν οι κυβερνήσεις» για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Αναφερόμενος στον αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν στην ενεργειακή κρίση, ο Μπιρόλ είπε: «Εχουμε χάσει μέχρι στιγμής 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως».

Κατάσχεση τάνκερ στον Ινδικό από δυνάμεις των ΗΠΑ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ γνωστοποίησε χτες ότι δυνάμεις του προχώρησαν σε θαλάσσια επιχείρηση ελέγχου και επιβίβασης σε πλοίο χωρίς εθνικό νηολόγιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Οπως ανακοινώθηκε στην πλατφόρμα «X», οι αμερικανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επιχείρηση θαλάσσιας παρεμπόδισης και επιβίβασης δικαιώματος ελέγχου στο κυρωμένο, χωρίς σημαία δεξαμενόπλοιο M/T "Majestic X", που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν».

Το πλοίο φέρεται να επιχειρούσε εντός της περιοχής ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM).

«Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια εφαρμογή της ναυτικής νομιμότητας για να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική στήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», τονίζεται στην ανακοίνωση.