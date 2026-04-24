ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ - ΡΩΣΙΑ

Ολοκληρώνεται η γέφυρα που θα συνδέει τις δυο χώρες

Μια γέφυρα που θα συνδέει τις δύο χώρες πάνω από τον ποταμό Τούμεν σκοπεύουν να κατασκευάσουν το συντομότερο δυνατό η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία, αναβαθμίζοντας την «εταιρική στρατηγική τους σχέση». Οι δύο κυβερνήσεις πραγματοποίησαν την Τρίτη τελετή για να σηματοδοτήσουν τη σύνδεση της γέφυρας, η οποία κατασκευάζεται κοντά στην υπάρχουσα «Γέφυρα Φιλίας», μια σιδηροδρομική γέφυρα που υπάρχει από το 1959.

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποτελεί «σημαντική δραστηριότητα» για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων του τουρισμού, του εμπορίου και της μετακίνησης ανθρώπων, ανέφερε το βορειοκορεατικό κανάλι KCNA.

Η κατασκευή της γέφυρας μήκους 850 μέτρων, η οποία θα συνδεθεί με το ρωσικό οδικό δίκτυο, συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης το 2024 του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν στη Βόρεια Κορέα, όταν υπογράφτηκε μια συμφωνία «συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης», σε μια περίοδο που οξύνεται ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός στην Κορεατική Χερσόνησο.

Η ρωσική πρεσβεία στην Πιονγιάνγκ έγραψε στο Telegram ότι η γέφυρα θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιούνη.

Η Κίνα επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τις διασυνοριακές υποδομές και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, και τον περασμένο μήνα επανεκκίνησε η πρώτη επιβατική σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των δύο χωρών μετά από διακοπή έξι ετών.