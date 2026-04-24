ΔΑΝΙΑ

Μετωπική σύγκρουση τρένων με 17 τραυματίες

Τα δυο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή από αντίθετες κατευθύνσεις

Steven Knap

Μετωπική σύγκρουση δυο τρένων σημειώθηκε χτες στηπροκαλώντας τον τραυματισμό 17 ανθρώπων, από τους οποίους πέντε είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν νωρίς το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χλμ. βόρεια της Κοπεγχάγης. Και οι 38 επιβάτες απομακρύνθηκαν άμεσα από το τρένο και δεν είχε παγιδευτεί κανείς.

Η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγονται τεχνικές έρευνες, αλλά δεν σχολίασε άμεσα τη φύση της σύγκρουσης.

Στη συγκεκριμένη διαδρομή που έγινε η σύγκρουση του τοπικού τρένου (Lokaltog Gribskov) υπάρχει μόνο μια γραμμή, και τα 2 τρένα που κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση μπαίνουν στη γραμμή με φωτοσήματα και οδηγίες από το Κέντρο Διοίκησης, που τους δίνουν το ελεύθερο να κινηθούν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στα δανέζικα ΜΜΕ, η βασική αιτία της σύγκρουσης είναι η έλλειψη συστήματος αυτόματης πέδησης (σύστημα που σταματάει αυτόματα το τρένο, όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν πρέπει να κινηθεί, π.χ. όταν τρένο με αντίθετη κατεύθυνση κινείται στην ίδια γραμμή), όπως αυτό που έλειπε και στην περίπτωση του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος των Τεμπών στη χώρα μας.

Φαίνεται πως το ένα τρένο πέρασε ένα τέτοιο σήμα στάσης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το αντίθετα διερχόμενο.

«Μπορεί ο οδηγός της αμαξοστοιχίας να μην είδε ότι το σήμα ήταν κόκκινο και να συνέχισε την πορεία του (...) Μια άλλη πιθανότητα είναι ο σταθμάρχης, υπεύθυνος για τη σηματοδότηση στον σταθμό, να έδωσε το πράσινο φως στο τρένο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κρίστιαν Μάντσεν, ειδικός στους σιδηροδρόμους στο συνδικάτο IDA της Δανίας. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιεί ακόμη ένα «παλιό σύστημα σηματοδότησης», διευκρίνισε.

Οπως ανέδειξε η πρόσφατη καταγγελία των εργαζομένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Δανίας, το επίπεδο ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο ποικίλλει σε ολόκληρη τη χώρα και έχει σημαντικότατες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Αν και στις μεγάλες γραμμές γενικά υπάρχουν συστήματα αυτόματης πέδησης - βέβαια και αυτά λειψά - αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για τις τοπικές γραμμές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί κι άλλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στη Δανία:

Το 2019 μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε ως αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς, όταν τμήμα εμπορευματικού συρμού ξεκόλλησε και πλάκωσε βαγόνι επιβατικού τρένου που κινούταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το 2025 ένα άτομο σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.