ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Εγκλήματα ξανά σε Γάζα και Δυτική Οχθη

Και εκλογές στο Ντέιρ Αλ Μπάλαχ της Γάζας αύριο Σάββατο, μετά από 20 χρόνια

Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι δολοφονίες Παλαιστίνιων αμάχων σε Γάζα και Δυτική Οχθη από τον ισραηλινό στρατό κατοχής και Εβραίους έποικους.

Χτες στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν εν ψυχρώ άλλοι 6 άμαχοι, μεταξύ τους 3 παιδιά, και τραυματίστηκαν άλλοι 18.

Ο νέος απολογισμός των επίσημα καταγεγραμμένων θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023 ανέβασε τους νεκρούς σε τουλάχιστον 72.568 και τους τραυματίες σε 172.338, χωρίς να συνυπολογίζονται χιλιάδες άλλοι που ξεψύχησαν κάτω από τα συντρίμμια και τα μπάζα βομβαρδισμένων κτιρίων.

Η μαύρη λίστα των θυμάτων του ισραηλινού στρατού αυξάνεται και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, όπου χτες Ισραηλινοί στρατιώτες δολοφόνησαν έναν 15χρονο Παλαιστίνιο στη διάρκεια εισβολής στην πόλη Ναμπλούς. Ο έφηβος τραυματίστηκε θανάσιμα στον ώμο και υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της περιοχής.

Στο χωριό Μάντμα, νότια της Ναμπλούς, ορδές Εβραίων εποίκων με την προστασία του ισραηλινού στρατού εισέβαλαν και άρχισαν να πυροβολούν και να κάνουν βανδαλισμούς σε ΙΧ αυτοκίνητα Παλαιστινίων. Στη συνέχεια οι Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης μέσα στο χωριό και αποχώρησαν.

Την ίδια μέρα οι κατοχικές δυνάμεις κατεδάφισαν στάνες στο χωριό Ουάχα, βορειοδυτικά της Βηθλεέμ, υπό το πρόσχημα ότι ...δεν είχαν πολεοδομική άδεια. Τα ίδια έκαναν και σε αγροτική περιοχή της κοινότητας Ουλάτζα, ενώ στο χωριό Ατούφ, νοτιοανατολικά του Τουμπάς, κατέστρεψαν τμήμα του δικτύου άρδευσης και ύδρευσης.

Εκλογές το Σάββατο στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ της Γάζας

Στο ζοφερό κλίμα συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων και δραματικών ελλείψεων σε αγαθά και υπηρεσίες, οι Παλαιστίνιοι στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ της Γάζας καλούνται στις κάλπες αύριο Σάββατο για να συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν παράλληλα και σε περιοχές της Δυτικής Οχθης.

Πρόκειται για τις πρώτες που διεξάγονται στη Λωρίδα της Γάζας μετά από τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με το «The New Arab», οι ψηφοφόροι έχουν να διαλέξουν υποψήφιους από τέσσερις εκλογικές λίστες. Ολοι έχουν εγγραφεί ως ανεξάρτητοι. Κάθε λίστα έχει 15 υποψηφίους, μεταξύ τους και τουλάχιστον 4 γυναίκες.

Το 2006 η Χαμάς είχε νικήσει στις βουλευτικές εκλογές που είχε προκηρύξει η Παλαιστινιακή Αρχή. Στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση της Γάζας μετά από σύντομη σύγκρουση με τη Φατάχ του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς. Από το 2005 μέχρι το 2023 η Χαμάς διόριζε τα μέλη των συμβουλίων τοπικής διοίκησης και των δήμων σε όλη τη Γάζα, αποφεύγοντας τη διεξαγωγή εκλογών.

Οι εκλογές στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ θα γίνουν σε 12 εκλογικά κέντρα, που έχουν στηθεί μέσα σε σκηνές. Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι είναι περίπου 70.000.