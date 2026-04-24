ΗΠΑ

Αποπομπή υπουργού που αντανακλά τα ζόρια στις επιχειρήσεις

Εκτός Πενταγώνου με μία ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου Σον Παρνέλ στην πλατφόρμα «Χ» τέθηκε χτες ο 62χρονος δισεκατομμυριούχος Τζον Φέλαν, που τελούσε τους τελευταίους 13 μήνες υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ. Στη θέση του διορίστηκε ο - έως τότε υφυπουργός - Χανγκ Κάο.

Ο Φέλαν (περισσότερο γνωστός ως συλλέκτης έργων τέχνης) δεν είχε σχέσεις με τις ένοπλες δυνάμεις. Το βασικό προσόν του ήταν πως ανήκε στους γενναιόδωρους χρηματοδότες της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το όνομά του είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων στη λίστα επιβατών του ιδιωτικού αεροσκάφους του χρηματιστή, μαστροπού και βιαστή παιδιών και νεαρών γυναικών Τζέφρι Επστιν.

Οι τσακωμοί του με τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ λέγεται πως ήταν συχνοί και φαίνεται πως εξηγούν την απόφαση για την αποπομπή του, καθώς ο Χέγκσεθ τον κατηγορούσε πως κωλυσιεργούσε στο θέμα μεταρρυθμίσεων της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ενίσχυσης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και στόλου. Η αντιπαράθεση των δύο υπουργών θέριεψε παράλληλα και από τη συνήθεια του τελευταίου να παρακάμπτει τον υπουργό Πολέμου και να επικοινωνεί για θέματα του υπουργείου απευθείας με τον Πρόεδρο Τραμπ, πράγμα που ερμηνεύτηκε σαν προσπάθεια δημιουργίας «παράλληλου καναλιού επιρροής».

Σε κάθε περίπτωση η «καρατόμηση» του Φέλαν δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Εντάσσεται σε ένα διευρυμένο κλίμα έντασης και συγκρούσεων στο Πεντάγωνο, που αυξάνονται καθώς εντείνονται οι αντικειμενικές δυσκολίες που συναντά ο αμερικανικός στρατός στη σύγκρουση με το Ιράν.

Στις αρχές Απρίλη είχαμε τη σαρωτική απομάκρυνση σημαντικών στρατηγών στο Πεντάγωνο με απόφαση του Πιτ Χέγκσεθ, όπως ο στρατηγός Ντέιβιντ Χοντν, ο υποστράτηγος Γουίλιαμ Γκριν ο νεότερος, ο αρχηγός του ΓΕΣ Ράντι Τζορτζ, ενώ μετά την ανάληψη καθηκόντων της κυβέρνησης Τραμπ στο Πεντάγωνο έγιναν διαδοχικές αποτάξεις στρατηγών όπως οι Τσαρλς Μπράουν, η ναύαρχος Λίζα Φρανκέτι, η ναύαρχος Λίντα Φάγκαν, ο διοικητής Ακτοφυλακής στρατηγός Τζ. Σλάιφ, ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DIA) Tζέφρι Κρουζ, και η πρόωρη συνταξιοδότηση του στρατηγού Ντέιβιντ Ολβιν που ήταν αρχηγός του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αποπομπές ή πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αντανακλούν ταυτόχρονα και την προσπάθεια του υπουργού Πολέμου να βάλει σε καίρια πόστα ανθρώπους της εμπιστοσύνης του, αλλά και τον αναβρασμό που επικρατεί στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού των ΗΠΑ, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου που εξαπέλυσαν από κοινού οι Αμερικανοί με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Από την άλλη, είναι σαφές πως το ξεκαθάρισμα προσώπων στους κόλπους της κυβέρνησης Τραμπ δεν αφορά στενά το Πεντάγωνο. Από τις αρχές Μαρτίου έχει αποπεμφθεί από την κυβέρνηση η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες - Ντέρεμερ (που αποπέμφθηκε στις 21/4).