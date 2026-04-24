ΗΠΑ ΓΙΑ ΠΕΡΟΥ

«Κλειδί για τους στόχους μας στο δυτικό ημισφαίριο»

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση που έβγαλε η αμερικανική πρεσβεία στη Λίμα, για να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί μεγάλη ζημιά ούτε για ομίλους όπως η «Lockheed Martin» ούτε για τα ευρύτερα γεωπολιτικά της συμφέροντα

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής ότι το δυτικό ημισφαίριο αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», επισημαίνει με νέα της, προχτεσινή παρέμβαση η αμερικανική πρεσβεία στη Λίμα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση του υπηρεσιακού Προέδρου της χώρας, Χοσέ Μπαλκάσαρ, να αναβάλει την οριστικοποίηση της αγοράς αμερικανικών «F-16».

Στην ίδια ανακοίνωση, η πρεσβεία τονίζει κυνικά πως «ως ΗΠΑ έχουμε μοιραστεί το ενδιαφέρον μας να συνεργαστούμε πιο στενά από ποτέ με τους εταίρους μας στο Περού, που είναι το κλειδί για τους κοινούς μας στόχους για μια ασφαλέστερη, ισχυρότερη και πιο ευημερούσα περιοχή», θυμίζοντας μάλιστα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος «νωρίτερα φέτος ανακήρυξε το Περού σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ. Τόσο σοβαρά έχουν δεσμευτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Περού»...

Η πρεσβεία έκρινε αναγκαίο να κάνει νέα τοποθέτηση, ώστε να περιγράψει την έντονη ενόχληση που έχει προκαλέσει στην Ουάσιγκτον το «πάγωμα» της πώλησης, περιγράφοντας μεταξύ άλλων αναλυτικά το κόστος που έχει για τον κολοσσό της «Lockheed Martin» η απόφαση. Σημειώνει ότι ειδικά στα «F-16» που θα παραδίδονταν στο Περού επρόκειτο να συμπεριληφθούν «δύο οπλικά συστήματα που δεν είχαν τοποθετηθεί ποτέ πριν σε ένα "F-16" για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του Περού» και σε έντονο ύφος επισημαίνει ότι «με βάση την αναβολή της απόφασης αγοράς, όταν ένας παραγωγός σχεδιάζει να παραδώσει ένα προϊόν αυτού του διαμετρήματος, δεν υπάρχει μικρή, ασήμαντη καθυστέρηση», μιλώντας για «εκατοντάδες ενδιαφερόμενους», «ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας» και «λεπτομερή εργασία» που έχουν μεσολαβήσει για την εκπλήρωση ενός συμβολαίου και - όπως εξηγεί - το κέρδος του μεγαλοβιομήχανου αναπροσαρμόζεται με βάση τα εκάστοτε δεδομένα, διαρκώς.

Κουνώντας το δάχτυλο στην κυβέρνηση, αναφέρει ότι «τα συμβόλαια προμηθευτών διατηρούν το κόστος για μια πεπερασμένη περίοδο», αλλά φυσικά «στη συνέχεια το κόστος αυξάνεται» και «κάθε καθυστέρηση οδηγεί σε σημαντικό κόστος για τους βιομηχανικούς εταίρους», διευκρινίζοντας ότι «το ίδιο πακέτο δεν θα είναι διαθέσιμο σε μερικούς μήνες, ή ακόμα και σε μερικές βδομάδες, λόγω του αυξανόμενου κόστους από τους προμηθευτές και του ενδιαφέροντος από άλλες χώρες, δεδομένου του δυναμικού πλαισίου του παγκόσμιου κόσμου στον οποίο ζούμε όλοι...».

Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί οργισμένη ανάρτηση του ίδιου του πρέσβη των ΗΠΑ, Μπερνάρντο Ναβάρο, που φοβέριζε την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Περού, πως «αν διαπραγματευτείτε με τις ΗΠΑ με κακή πίστη και υπονομεύσετε αμερικανικά συμφέροντα (...) να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου για να προστατεύσω και να προωθήσω την ευημερία και την ασφάλεια της χώρας μου και της περιφέρειας»...

Στο μεταξύ, καθώς ανακοινώθηκε ότι ο β' γύρος των προεδρικών εκλογών θα γίνει τελικά στις 7 Ιούνη, οι επικρίσεις για την αναβολή της αγοράς συνεχίζονται.

Την παραίτηση των υπουργών Αμυνας και Εξωτερικών, Κάρλος Ντίας και Ούγο ντε Σέλα, αντίστοιχα, ακολούθησε παρέμβαση του προσωρινού Προέδρου του Κογκρέσου, Φερνάντο Ροσπιλιόσι, που ζήτησε τήρηση της σύμβασης γιατί «πρέπει να τιμούμε αυτό που υπογράφουμε». Κι ενώ εκπρόσωποι συντηρητικών κομμάτων επιφυλάσσονται μέχρι και για να κινήσουν διαδικασία καθαίρεσης του Μπαλκάσαρ, ο ντε Σέλα είπε ότι «ο κ. Μπαλκάσαρ έθεσε σε κίνδυνο τη χώρα μας, αφαιρώντας της την αξιοπιστία της, κάνοντάς μας έναν εταίρο στον οποίο δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης». Ο δε Ντίας επέμεινε ότι η απόκτηση των «F-16» είναι «στρατηγική ανάγκη για την ασφάλεια και την άμυνα του έθνους». Παρέμβαση έγινε και από το υπουργείο Οικονομίας, με την επισήμανση ότι η τήρηση των δεσμεύσεων του κράτους «δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση» και ότι δεν επρόκειτο να εκθέσει τη χώρα σε κόστη και επιδείνωση της διεθνούς φερεγγυότητάς της.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τον Ναβάρο, η «τεχνική» υπογραφή για την πώληση των «F-16» έγινε τη Δευτέρα «με πλήρη γνώση των κορυφαίων κλιμακίων της περουβιανής κυβέρνησης», λίγο πριν τις ανακοινώσεις Μπαλκάσαρ.